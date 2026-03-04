CRÍTICA / TEATRE
Manel Camp i Joan Crosas donen vida al comte Arnau
El muntatge en què també hi va participar el CordHomes d'Osona va agradar el poc públic assistent al Kursaal
La coincidència amb la Fira de l’Aixada va ser, potser, un dels factors que expliquen la poca afluència de públic en la representació d’"El comte Arnau" a càrrec de Joan Crosas, Manel Camp i el CordHomes d’Osona, al Teatre Kursaal de Manresa.
Molt possiblement, una de les llegendes més fosques i misterioses de Catalunya. El Comte Arnau (potser inspirat en un noble real), però davant la veracitat i la certesa, queda com un personatge de la mitologia catalana. El comte és un senyor feudal cruel i despietat, poc temorós de Déu i les condemnes. La història que va centrar el relat d’aquesta història musicalitzada és el recull d’interpretacions i versions procedents de la tradició popular i oral del personatge central, a través de l’obra de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Mª de Sagarra, en la qual adquireix més pes la visió romàntica de Maragall, ja que, com en altres versions, el personatge és condemnat. En la que ocupa, preval la seva redempció amb una cançó que canta una pastora i el redimeix de tots els seus pecats.
El comte Arnau, casat amb la comtessa Elvira, gosa desafiar les lleis de Déu seduint a l’Abadessa de Sant Joan, Adelaisa, fent-li creure que s’ha enamorat per acabar-la abandonant i Adalaisa morint quan sap que està encinta. Temorós per primera vegada del seu destí, cerca en la seva muller la redempció.
Per contextualitzar i gaudir de la llegenda, cal prendre la visió des d’aquesta tradició oral i popular de la llegenda, molt possiblement inventada com a llegenda moralitzadora perquè transmet una lliçó final sobre l’abús de poder.
El triangle a escena, les tres formes que contribueixen en la narrativitat i solvència del muntatge, contribueixen en el desenvolupament del relat donant homogeneïtat i carisma a la peça. Cal destacar la sola presència escènica de Joan Crosas en el paper de narrador, com una de les veus amb més capacitat d’atraure l’atenció de l’espectador i acompanyat i embolcallat per la deliciosa interpretació musical de Manel Camp i el bon fer, a l’alçada, del CordHomes d’Osona.
Un correctíssim muntatge que no va gaudir del favor del públic. Però per la funció de diumenge, privilegiats assistents.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda