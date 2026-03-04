CINEMA
Manresa projecta el documental sobre la lluita d'una dona de l'Iran contra el patriarcat
La sessió d'El Documental del Mes presenta "Obrint horitzons", que presenta Shara Shaverdi, la primera regidora electa del seu poble
Cineclub Manresa i DocsBarcelona ens presenten aquest dijous, 5 de març, el nou Documental del mes, "Obrint horitzons", una producció iraniana que guanyà el Premi del Jurat al Millor Documental (World Cinema) a Sundance 2025 i que està nominada enguany als Oscars.
On i quan?
Dijous, 5 de març. A les 19 h.
Auditori de l'Espai Plana de l'Om. Manresa.
Entrada lliure.
Direcció de Mohammadreza Eyni i Sara Khaki.
95 minuts, format digital.
Producció de Qatar, Xile, Canadà i Alemanya, 2025
La seva protagonista, Sara Shaverdi, és la primera dona elegida com a regidora electa en un petit poblet del nord-oest d’Iran. Una personalitat vertaderament excepcional perquè aquesta llevadora de trenta-set anys, pertanyent a la minoria turca-àzeri, ha tingut una vida independent després de divorciar-se en un univers declaradament masclista i retrògrad.
Però les seves idees progressistes -la lluita contra els matrimonis infantils i a favor de què les dones puguin anar en moto i siguin copropietàries dels seus habitatges- xocaran diametralment contra les forces dominants a la seva comunitat, que no estan disposades a acceptar cap dels canvis que ella planteja (ni tan sols la proposta inofensiva de reemplaçar unes portes de cartó corrugat).
El film arrenca amb la seva campanya electoral i destaca perquè retrata indistintament, sense emprar cap recurs emfàtic -prescindeix de la veu en off-, el vessant íntim i la dimensió social de la infatigable Sara. I així, la càmera, que està contínuament enganxada a ella, copsa directament i admirable les vicissituds d’una dona que s’enfronta a la seva família -la seqüència en què reclama als seus germans el dret d’herència a les terres de les seves germanes- i que alhora impulsa en el seu municipi l’alliberament femení.
Una radiografia arriscada -ha estat rodada en un país presidit per una teocràcia implacable- i encoratjadora, que ha estat signada per la parella artística i sentimental formada per la Sara Khaki i el Mohammadreza Eyni.
