Cuestionari de Proust
"La qualitat que més aprecio en un home és que sigui gai": Rosalía es sincera en un pòdcast amb Mariana Enriquez
La cantant parla sobre la seva por més gran i d’altres qüestions filosòfiques responent el qüestionari de Proust
Dúnia Drudis Picazos
Rosalía es sincera i se sotmet al test de Proust sota la guia de l’escriptora Mariana Enriquez en un pòdcast publicat a Spotify. La cantant ha respost pràcticament totes les 30 preguntes que componen el test que rep el nom de l’escriptor francès, que va ser el primer a respondre’l. La trobada va anar més enllà d’una simple entrevista: va ser gairebé un espai de debat i recomanacions culturals on l’artista no va deixar d’apuntar recomanacions de l’escriptora, autora de Nuestra parte de noche i Lo que perdimos en el fuego. A més, la publicació del pòdcast ha provocat molt rebombori a les xarxes per algunes de les declaracions de la cantant.
Un dels moments que s’han fet més virals és quan Enriquez li pregunta: «Quina qualitat valores més en un home?», a la qual cosa Rosalía va respondre gairebé immediatament i entre rialles: «Que sigui gai», a la qual cosa l’escriptora respon: «Hi estic d’acord». Així, seguint amb el qüestionari, passen a parlar del que més valoren en una dona, cosa que sorprèn la cantant: «Que curiós que facin la distinció», destaca l’artista.
La seva por més gran
La conversa, a més, va arribar a aprofundir en temes més profunds. La catalana ha mencionat en moltes ocasions la relació estreta que té amb Pili, la seva germana, i en aquesta entrevista no ha deixat passar l’oportunitat. «La desgràcia més gran seria perdre la meva germana. És la meva millor amiga, és la persona que més estimo en aquest món», afirma gairebé emocionada Rosalía.
I parlant de qüestions d’amor, les dues artistes parlen de les hiperfixacions i les obsessions: «Per què algú voldria estimar poc? Estimar molt és millor que estimar poc», sosté la cantant, i totes dues coincideixen que les obsessions són «una forma d’amor».
Filosofies de vida
Durant el qüestionari, es plantegen quines són les màximes de totes dues. «I caminaré en llibertat», destaca Rosalía com el seu lema principal, principi que encaixa perfectament amb el seu projecte artístic. Per la seva banda, Mariana Enriquez explica que el seu lema de vida és: «Això també passarà».
Finalment, i seguint amb l’estètica i la filosofia de Lux, debaten sobre què esperarien que els digués Déu quan arribessin a les portes del cel. Després d’una reflexió complicada, coincideixen que els n’hi hauria prou amb un «Benvingudes», sempre que tinguin «sort», expliquen.
