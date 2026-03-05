Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El manresà Òscar Ponga guanya el Premi Fundació SAU i Fundació Puig-Porret

Un projecte d’una dotzena de cançons amb el títol «Somnis» va convèncer el jurat d’un certamen que promociona els artistes joves

El músic de la capital bagenca enregistrarà un disc que es publicarà en format físic i en digital després de l'estiu

Òscar Ponga, segon per la dreta, amb els representants de les entitats organitzadores

Toni Mata i Riu

Manresa

El manresà Oscar Ponga ha estat reconegut avui com a guanyador del 2n Premi Fundació SAU i Fundació Puig-Porret, un certamen destinat a promoure la música i els artistes joves que organitzen les dues entitats. Ponga va néixer al Perú i va ser adoptat per una família de la capital bagenca de ben petit.

«El premi m’ha sorprès», ha reconegut Ponga en l’acte de lliurament del guardó. I ha afegit que «estic molt agraït i content de tenir l’oportunitat de gravar un disc, el somni de qualsevol músic». Oscar Ponga, que en el seu vessant artístic posa dièresi sobre les dues vocals del cognom simbolitzant els ulls i el reconeixement al suport d’una persona important per a la seva carrera, va estudiar al Conservatori i a l’Esclat de Manresa.

«Les meves cançons són reflexos de vivències i moments d’alegria i de tristesa al llarg dels meus 28 anys», ha comentat l’intèrpret, que aquest estiu enregistrarà els temes de l’àlbum als estudis de la Fundació SAU. El resultat serà distribuït després de l’estiu tant en format físic com digital per la discogràfica Records d’Irlanda.

El músic Pep Sala, president de la Fundació SAU, ha destacat «la qualitat de les propostes presentades i la varietat d’estils» i del treball de Ponga ha apuntat que és «ple d’espontaneïtat i frescor, té una dosi de desimboltura i una personalitat i veus molt reconeixibles». El manresà va crear les bandes Ares i Reskat i ha participat en diferents iniciatives. També té un petit estudi on fa produccions per altres artistes. "Somnis" és el projecte de dotze cançons que li ha fet guanyar el premi.

