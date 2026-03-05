MÚSICA
El manresà Òscar Ponga guanya el Premi Fundació SAU i Fundació Puig-Porret
Un projecte d’una dotzena de cançons amb el títol «Somnis» va convèncer el jurat d’un certamen que promociona els artistes joves
El músic de la capital bagenca enregistrarà un disc que es publicarà en format físic i en digital després de l'estiu
El manresà Oscar Ponga ha estat reconegut avui com a guanyador del 2n Premi Fundació SAU i Fundació Puig-Porret, un certamen destinat a promoure la música i els artistes joves que organitzen les dues entitats. Ponga va néixer al Perú i va ser adoptat per una família de la capital bagenca de ben petit.
«El premi m’ha sorprès», ha reconegut Ponga en l’acte de lliurament del guardó. I ha afegit que «estic molt agraït i content de tenir l’oportunitat de gravar un disc, el somni de qualsevol músic». Oscar Ponga, que en el seu vessant artístic posa dièresi sobre les dues vocals del cognom simbolitzant els ulls i el reconeixement al suport d’una persona important per a la seva carrera, va estudiar al Conservatori i a l’Esclat de Manresa.
«Les meves cançons són reflexos de vivències i moments d’alegria i de tristesa al llarg dels meus 28 anys», ha comentat l’intèrpret, que aquest estiu enregistrarà els temes de l’àlbum als estudis de la Fundació SAU. El resultat serà distribuït després de l’estiu tant en format físic com digital per la discogràfica Records d’Irlanda.
El músic Pep Sala, president de la Fundació SAU, ha destacat «la qualitat de les propostes presentades i la varietat d’estils» i del treball de Ponga ha apuntat que és «ple d’espontaneïtat i frescor, té una dosi de desimboltura i una personalitat i veus molt reconeixibles». El manresà va crear les bandes Ares i Reskat i ha participat en diferents iniciatives. També té un petit estudi on fa produccions per altres artistes. "Somnis" és el projecte de dotze cançons que li ha fet guanyar el premi.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul