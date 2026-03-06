Balandrau' és la millor estrena del cinema en català des d''Alcarràs'
L’arrancada del film de Fernando Trullols supera la de films com ‘Wolfgang’, ‘El 47’ o ‘Casa en flames’
ACN - Pau Cortina
Més de 76.000 espectadors ja han vist ‘Balandrau, vent salvatge’ als cinemes, convertint-la en la millor estrena del cinema en català des d’‘Alcarràs’ (2022) en les dues primeres setmanes d’exhibició. Segons dades de Comscore facilitades pel Departament de Cultura a l’ACN, la història de supervivència d’un grup d’alpinistes sepultats per la neu al Balandrau (Ripollès), ha millorat l’arrancada de grans èxits recents del cinema català, com ‘Wolfgang’ (2025), que en dues setmanes va atraure 62.675 espectadors; ‘El 47’ (2024), que en va sumar 69.700; i ‘Casa en flames’ (2024), amb 46.550. Només el segon film de Carla Simón, ‘Alcarràs, va arrossegar més públic en el seu debut a les sales, amb fins a 129.282 espectadors en només dues setmanes.
‘Balandrau, vent salvatge’, es va estrenar el dia 20 de febrer. Durant el primer cap de setmana va rebre 25.355 espectadors, més que cap altra estrena des d’‘Alcarràs’, per bé que la xifra està lluny dels més de 41.000 que van acudir a les sales en el debut del film de Carla Simón, amb l’impuls de l’Ós d’Or, rebut el febrer d'aquell any a la Berlinale.
L’atractiu del film de Fernando Trullols s’ha mantingut també durant el segon cap de setmana als cinemes, ja que els registres de Comscore li atorguen 26.419 espectadors més, una mica més que l’anterior.
Amb la suma d’aquests dos caps de setmana més el públic que la vist els dies de cada dia d’ambdues setmanes, la pel·lícula ja acumula 76.077 espectadors des de la seva estrena.
Història de supervivència a la neu
La història de supervivència que és ‘Balandrau, vent salvatge’ s’inspira en un succés real succeït fa 25 anys al Pirineu català, amb una de les pitjors tempestes de neu que es recorden al Pirineu. El 30 de desembre del 2000, un grup d’amics es disposaven a ascendir el Balandrau; el sol acompanyava als muntanyencs fins que, en qüestió de minuts, tot va canviar de forma imprevisible. Un vent salvatge, conegut com a torb va desencadenar la pitjor de les tempestes i va sepultar el grup. Només un dels excursionistes va sobreviure per explicar-ho.
A banda de la història del grup de muntanyencs també es repassa la gesta dels bombers per rescatar-los. Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez protagonitzen aquesta història d’amor, amistat i superació. Completen el repartiment Edu Lloveras, Pep Ambrós, Francesc Garrido, Àgata Roca, Anna Moliner i Jan Buxaderas entre d’altres.
La pel·lícula s'ha rodat en espais naturals de la Vall de Boí, Camprodon i a les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé, les tres gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Per a recrear les seqüències més impactants s’ha comptat amb la col·laboració de bombers de la Generalitat, que inclou l’assessorament d’experts en rescats.
