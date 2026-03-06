Música
La Coral Estel de Gironella rescata les cançons irlandeses
La formació, fundada el 1989 i integrada per una cinquantena de cantants, recupera el repertori de l’«Estel Irish Pub» estrenat fa 20 anys
La música irlandesa s’entona als pubs i això ho sap bé la Coral Estel de Gironella que ja fa 20 anys va obrir l’Estel Irish Pub. Ara, per celebrar aquest aniversari rodó de l’estrena de l’espectacle, tornen a muntar una típica taverna irlandesa, a l’Espai El Blat. Aquest cop la proposta de l’Estel Irish Pub es podrà gaudir en tres sessions: divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 de març.
ESTEL IRISH PUB
Lloc: Espai El Blat. Gironella. Dia i hora: Divendres 6, a les 20 h; i dissabte 7 i diumenge 8 de març, a les 19 h. Entrades: 14 euros, amb beguda inclosa. Reserves de taules numerades de 4 persones a entradium.com.
Els 50 cantants de la Coral Estel, formació fundada el 1989 i dirigida per Joan Alsina (Gironella, 1968), interpretaran les cançons acompanyats per la banda Els Perdulaires Irlandesos, formada per cinc músics que tocaran instruments específics de la tradició irlandesa com el violí, el banjo, el tin-wistle, la guitarra, el baix i el bodhran. En l’espectacle també hi actuaran els sis components del grup Réalta Irish Dance, que ballaran diferents hornpipes i reels, en l’estil típic de la dansa irlandesa, alternant soft i hard shoe step dance. Tot plegat permetrà al públic escoltar les històries, la música i les danses tradicionals irlandeses i, com ja és habitual en els espectacles de la Coral Estel, a més, podrà degustar begudes ambientades en el recital. Així, els assistents, asseguts en taules distribuïdes per l’espai, podran prendre una pinta de cervesa negra Guinness o bé un whisky Jameson. A més, la primera ronda anirà inclosa en l’entrada.
D’aquesta manera, a través de les cançons que interpretarà la Coral Estel, l’Espai El Blat es convertirà en un punt de trobada de gent de tota mena i classe social, des dels nobles sirs, amb els seus kilts (faldilles de quadres), i ladies; passant per tota la classe mitjana treballadora que, abans, després i, a vegades, durant la feina, no s’oblida mai de passar pel pub; la gent del mar (no oblidem que Irlanda és una illa): pescadors i mariners sempre de gresca; i fins a arribar als perdulaires de taverna que ja no es mouen del pub en tot el dia i els han de fer fora a l’hora de tancar.
Cançons d'un país verd i mariner
Les cançons que es podran escoltar parlen d’Irlanda, de com s’ho han fet els irlandesos per ser com són... Parlen d’un país verd de cap a cap, on plou sempre, i sort en tenen dels pubs, que d’aquesta manera són sempre plens de gent fins dalt. Parlen d’un país envoltat d’aigua pels quatre costats. Se sentiran cançons de gent senzilla, de pescadors, d’emigrants, de nostàlgies i de whisky. Però a Irlanda, també hi ha hagut grans escriptors, poetes i músics que formen part d’una cultura prou rica que, com la catalana, ha sabut resistir i tirar endavant, malgrat tot i tots els impediments.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul