LLETRES / CRÒNICA
No existeix el crim perfecte (o potser sí)
El cardoní Joan Company és un dels autors del llibre «Els 10 manaments. Deu relats en negre», que publica el segell Voliana Edicions
Una desena de firmes destacades del gènere signen els contes d’un volum que va aplegar la meitat dels protagonistes a la Llibreria Parcir de Manresa
Els humans no som perfectes i, per això, conclou la Maribel Torres, no existeix el crim perfecte. Discrepa, però, el Joaquim Micó: «no som perfectes, però la policia tampoc». I si no es posen d’acord dos escriptors, com ho faran deu espècimens d’aquesta categoria d’humans que en la versió del gènere negre són capaços de coincidir només en una veritat universal: cal matar algú i, si pot ser, més d’una persona, per atrapar el lector amb el puny del relat. La meitat de la desena d’autors que signen els contes del llibre "Els 10 manaments. Deu relats en negre", que commemora els 10 primers títols de la col·lecció Falciot negre del segell Voliana Edicions, van parlar i van discrepar ahir a la tarda a la Llibreria Parcir de Manresa. Un conjunt heterogeni en el qual figura el cardoní Joan Company, l’ànima de la trobada.
«Cobejo el talent i l’instint dels companys», va admetre el bagenc, destacat contista que l’any passat es va estrenar en la novel·la. A més d’ell, Torres i Micó, els altres responsables del recull són Pedro Hache i Xavier Vernetta -presents a l’acte presentat per Pau Brunet, cap de l’edició digital de Regió7-, Margarida Aritzeta, Salvador Balcells, Núria Queraltó, Anna Maria Villalonga i Maria Rosa Nogué. Deu plomes de primer nivell de la literatura negra del país que es van fer càrrec cadascun d’ell d’un dels 10 manaments de la llei de Déu per bastir un conte com més fosc, tèrbol i pervers millor.
Hi ha un mossèn mort al costat d’un bassal de sang amb els pantalons i els calçotets baixats, una baralla a mort per l’ascens laboral dins d’un banc, un robatori d’accents diacrítics a l’Institut d’Estudis Catalans, una filla que escriu una carta plena d’odi i retrets als pares, una dona que observa amb atenció el que passa a l’habitació del davant, ... i així fins a una desena de situacions que no comencen o acaben gaire bé.
«No m’he inspirat en ningú», va explicar Torres, però va reconèixer que una de les virtuts de la ficció és poder maleir els ossos de qui no et cau bé a la vida real. «Tenia un parell de caps que em martiritzaven, i vaig escriure un conte on no els matava, això era massa poc per ells, sinó que els feia el que més els podia fer mal, els acomiadaven de la feina», va reconèixer.
Company, per la seva part, va admetre que el seu procés creatiu és «caòtic», es deixa endur per la història, però «m’agradaria que tot plegat fos més estructurat». Alhora, va explicar que el seu relat podria ser una novel·la i va confessar que «m’entra el pànic quan veig que he d’acabar i encara em queden una o dues coses per dir».
També es va quedar «amb ganes de més» Pedro Hache, «hauria pogut fer una novel·la», i tant ell com Xavier Vernetta van plantejar un dilema interessant: què és un desig o un acte impur? «Hi ha fets que fa un segle se’n consideraven, i ara no, i a l’inrevés», van reflexionar. En aquesta frontera abeuren els escriptors.
Vernetta, a més, va fer una defensa aferrissada de la imprevisible: «la vida és incertesa, no sabem si plourà d’aquí a una estona o tindrem un accident quan tornem a Barcelona», va concloure provocant unes rialles nervioses en els col·legues. I Micó va revelar que hi havia la idea de fer uns relats sobre la Copa Amèrica de vela, però la idea no va seduir: «tenint en compte que van anar morint els testimonis del cas Gürtel i ara ja ha mort un de la Dana, millor haver-ho deixat estar».
Va fer broma Brunet dient que «reunir cinc autors no és fàcil, això sembla un festival de novel·la negra». No està mal vist: a veure si Manresa s’apunta a la festa.
