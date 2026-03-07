Cultura adquireix una gran instal·lació del manresà Oriol Vilanova a ARCO per al Reina Sofía
L’obra adquirida, ‘Mudos’, està formada per més de 2.100 postals de monuments
Europa Press
El Ministeri de Cultura ha adquirit a ARCO 2026 un total de 17 obres de 14 artistes per incorporar-les a la col·lecció del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, amb una inversió de 402.760 euros. Tot i que el 64% dels artistes són dones, una de les adquisicions més destacades és una gran instal·lació de l’artista manresà Oriol Vilanova.
L’obra adquirida és ‘Mudos’, una instal·lació formada per més de 2.100 postals de monuments que analitzen la representació del poder a l’espai públic. Vilanova (Manresa, 1980) és l’artista seleccionat per representar Espanya a la Biennal de Venècia 2026, un dels esdeveniments d’art contemporani més importants del món, fet que reforça el pes d’aquesta compra dins de la col·lecció del museu.
La selecció d’obres s’ha fet després de la reunió de la Comissió Permanent del Reial Patronat del museu celebrada durant la fira ARCOmadrid 2026. Segons el secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí Grau, i el director del museu, Manuel Segade, les adquisicions busquen reforçar línies clau de la col·lecció i donar visibilitat a pràctiques rellevants de l’art contemporani.
Segade ha destacat que també es tracta d’“un moment per assenyalar l’art espanyol i projectes importants per al futur de la col·lecció”. En total, vuit dels catorze artistes adquirits són espanyols, i molts entren per primera vegada a la col·lecció del museu.
A més de la instal·lació de Vilanova, el Reina Sofía també ha incorporat obres d’artistes com La Ribot, Claudia Andujar, Kapwani Kiwanga, Pere Noguera o Ángel Bados, entre d’altres.
El ministeri ha invertit ja més d’1,3 milions d’euros en adquisicions el 2026, mentre que el 2025 la despesa total en compres per als museus estatals va arribar als 3,6 milions d’euros.
Paral·lelament, altres institucions també han fet compres a ARCO. L’Ajuntament de Madrid, per exemple, ha adquirit diverses obres per al seu Museu d’Art Contemporani, entre elles una altra instal·lació d’Oriol Vilanova titulada Old Master (Cézanne).
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana