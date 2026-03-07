El periodisme es conjura per no defallir
La Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya va lliurar ahir els Premis Batec, al Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa
Els guardons van recaure en Gonçal Mazcuñán i Josep Genescà (Trajectòria), Televisió del Berguedà i El Ganxo (Iniciativa local) i Jordi de Planell (Periodista de l'Any)
«No defalliu»: aquest és el prec i el consell que Gonçal Mazcuñán, director de Regió7 durant 24 anys, va expressar ahir al vespre en rebre el Premi Trajectòria inclòs en els Premis Batec, atorgats per la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya en un acte celebrat a la Sala del Claustre del Museu del Barroc de Catalunya, a Manresa. «No defalliu en el repte constant de ser honestos, rigorosos i creïbles, competents en els continguts adreçats a una ciutadania que creix en coneixement, compromís i sentiment de pertinença», va demanar durant una vetllada que va ser el marc idoni per fer un elogi encès del periodisme i els mitjans d’àmbit local.
En una trobada que no va deixar cap cadira buida, la junta encapçalada per quart i últim any per Mar Martí va reconèixer la feina de qui va ser un dels fundadors d’aquest diari amb el mateix guardó que va recaure també en Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig des del 1988 i fundador del Fòrum 10, un cicle anual de xerrades sobre comunicació.
El Premi a la Iniciativa Periodística Local també va ser doble: d’una banda, per a l’equip de Televisió del Berguedà, que cada any retransmet la Patum en directe, format per Manel Medina, Marc Riu, Èric Calderer, Alba Martínez, Fermí Riu i Hèctor Aranda; de l’altra, per al projecte multiplataforma El Ganxo, responsable dels partits del Baxi Manresa de bàsquet, amb Carles Jódar, Norman López, Marina Huete, Berta Giralt i Arnau Cunillera.
Durant l’acte, també es va lliurar el Premi al Periodista de l’Any al vigatà Jordi de Planell, que treballa a Rac1, per la publicació en exclusiva de diversos enregistraments d’àudio de José Manuel Villarejo, excomissari de la Policia Nacional, en el marc de l’Operació Catalunya contra el procés independentista. L’osonenc, que va tenir entre el públic el suport del seu cap al programa El món a Rac1, el periodista Jordi Basté, va revelar que el primer cop que va escoltar els àudios de Villarejo va ser tancat al lavabo de l’AVE durant dues hores perquè al vagó hi havia el soroll d’uns usuaris «borratxos». Acompanyant l’osonenc, va fer acte de presència Jordi Basté, conductor del programa El món a Rac1.
Finalment, va ser el torn del Premi Plata i el Premi Plàtan, de signe ben divers. El primer va ser per l’Oficina de Comunicació de la Regió Policial Central dels Mossos d’Esquadra -Elisabet Vidal, Carles Vallès, Anna Suárez i Dúnia- «per la professionalitat a l’hora d’atendre les peticions en qualsevol moment de l’any», segons el jurat. El seu revers, el Platan, va recaure en l’Autoritat de Transport Metropolità i el Departament de Territori per les dificultats amb què es van trobar els periodistes «en la campanya informativa de la integració tarifària de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès a la setena corona de l’ATM de Barcelona». Esther Domingo, cap de comunicació de Territori, va intervenir a través d’un vídeo enregistrat.
«El periodisme de proximitat és un punt de referència per bona part de la ciutadania», va afirmar Mar Martí en el parlament d’obertura de l’acte presentat per Xavier Serrano i Laura Tapiolas. La presidenta de la Demarcació va remarcar la importància de lluitar contra les 'fake news' i va posar en valor la diversitat de mitjans del territori. Els assistents, després de la fotografia de grup, van departir a l’exterior de la sala amb coca i cava.
