EXPOSICIÓ

Foto Art Manresa recupera "Trencant el silenci" pel 50è aniversari

Al Casal de les Escodines de Manresa es pot gaudir durant aquest mes de la mostra que exposa el dolor que provoca la violència contra les dones

L'exposició es pot visitar al Casal de les Escodines durant aquest mes de març

L'exposició es pot visitar al Casal de les Escodines durant aquest mes de març / MIREIA ARSO

Pau Navarro

Manresa

Fa 10 anys, les dones de Foto Art Manresa es van unir amb l’ara desaparegut Grup d’Ajuda Mútua Lilium, de suport a les víctimes de violència masclista, per crear aquesta exposició. "Trencant el Silenci" neix del xoc de realitats, dones fotògrafes amb vides aparentment normals i sense signes de violència masclista coneixen a les dones que formaven part del Grup Lilium, víctimes d’aquest horror tan present en la nostra societat i que afecta tantes dones que, sovint, no s’atreveixen a pronunciar-se.

A partir d’explicar les seves vivències, les fotògrafes de Foto Art Manresa van empatitzar amb la seva situació i van voler donar forma a aquest patiment mitjançant una càmera. Les dones del Grup Lilium van escriure un seguit de frases que les van marcar durant aquesta etapa de violència, cadascuna de les membres de Foto Art van triar una i van buscar una forma d’immortalitzar-la mitjançant la fotografia artística, en un sentit de recordatori del patiment que pot viure una persona en l’àmbit de la parella.

Cartell de l'exposició que es va estrenar fa deu anys

Cartell de l'exposició que es va estrenar fa deu anys / MIREIA ARSO

El resultat d’aquesta unió entre dones és "Trencant el Silenci", on una imatge representa la frase que apareix al peu de foto i on firma la fotògrafa i no la víctima, ja que el dolor de l’experiència continua present i, tot i voler alçar la veu, l’afectada no vol recordar una etapa tan fosca.

L’exposició es va inaugurar pel 40è aniversari de Foto Art Manresa, un èxit absolut que durant anys, fins a l’arribada de la pandèmia, va voltar per més de 40 espais, des de centres cívics i culturals fins a instituts, hospitals, biblioteques, jutjats i la presó de Lledoners.

La decisió de recuperar aquesta exposició pel 50è aniversari de Foto Art Manresa és que el dolor i la desesperació de les víctimes de maltractament continua més present que mai, el seu gran èxit l’últim cop que es va presentar és una clara indicació que, com a societat, cal continuar evolucionant, expressant els nostres problemes i reivindicant el paper de la dona, tant en l’art de la fotografia com en la vida en general.

L’exposició, situada al Casal de les Escodines de Manresa, es pot visitar de manera gratuïta del 2 al 27 de març, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 20:30 h, els dissabtes de 9 a 14 h.

