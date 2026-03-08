L'APARADOR SETMANAL DELS LLIBRES
Aventurers que van eixamplar el món
Una de les col·leccions d'àlbums il·lustrats infantils d'Alba Editorial esbossa diverses biografies d'exploradors que van unir terres i cultures
La història de la humanitat s’escriu a partir de fets decisius, entre els quals les exploracions que van eixamplar els mapes i van posar en contactes poblacions d’arreu del món. Alba Editorial dedica un nou títol de la col·lecció d’àlbums il·lustrats infantils «Viatgers del temps» a recórrer el planeta a través de les gestes de figures com Thor Heyerdahl, Ibn Battuta, James Cook i Alexander von Humboldt, entre altres. Noms propis que conformen un univers de grans exploradors, alguns tan coneguts com Juan Sebastián Elcano i Fernando de Magalhaes, els capitans de la primera expedició que va donar la volta al món, al segle XVI.
Grans exploradors
Francisco Llorca i Nur Ventura
Alba Editorial
14,90 euros / 32 pàgines
Infantil il·lustrat
Traducció: Blanca Busquets
(També hi ha l'edició original en castellà)
«Estàs a punt?», encoratja el Marco, el narrador de la història, als petits lectors: «prepara l’equipatge perquè junts solcarem mars desconeguts a bord d’un vaixell de vela, farem piruetes amb un avió sobre l’Atlàntic i orbitarem al voltant del nostre planeta en una nau espacial». El llibre de Llorca i Ventura presenta personatges com Leif Eriksson, a qui es considera el primer europeu que va arribar a Amèric del Nord, al voltant de l’any 1000, i Amelia Earhart, la primera dona que va sobrevolar l’Atlàntic en solitari i sense escales. Fins i tot, Yuri Gagarin, «el primer home que va poder veure el planeta des de l’espai».
MÉS NOVETATS
Totes les coses boniques i brillants
James Herriot
Viena
24 euros / 280 pàgines
Novel·la
Traducció de Mar Vidal
La vida del veterinari James Herriot es presenta de nou als lectors en la segona part de les seves memòries novel·lades. El facultatiu ja té apamades les singularitats dels pagesos de YorKshire.
Les dones que els homes no veuen i altres relats
James Triptree Jr. (Alice B. Sheldon)
Duna Llibres
21,90 euros / 320 pàgines
Narrativa de ciència-ficció, relats
Traducció d'Ernest Riera
Dotze relats escrits entre 1962 i 1973, el període durant el qual l’autora va rebre nombroses nominacions als principals premis de la ciència-ficció. Una dotzena de contes exploren la condició humana.
El mal involuntari
Josep Lluís Micó
Saldonar
25 euros / 660 pàgines
Periodisme literari
El director de Regió7, Josep Lluís Micó, reuneix peces ja publicades i altres inèdites fins a completar una dotzena de relats de vides al límit, casos reals que superen la ficció i són fruit de 15.000 hores de documentació, investigació i entrevistes i gairebé 1.800 de redacció.
La hija
Sergio del Molino
Alfaguara
23,90 euros / 648 pàgines
Novel·la
L’autor contempla al Museu del Prado el retrat de Rosario Weiss i comença a reparar l’oblit al que la història i el mite de Goya van relegar aquesta dona que va acompanyar l’artista fins als seus darrers dies. Una ficció que inicia amb un home que arriba a París el 1878.
¿Qué hacemos con el pasado colonial?
Diversos autors
Bellaterra Ed.
19 euros / 246 pàgines
Assaig, història
El racisme estructural, la desigualtat socioeconòmica, la crisi climàtica, les polítiques de fronteres, la despossessió de terres, ... fenòmens hereus del colonialisme que analitzen diversos autors.
Articles de Linda Mann, Cira Pallí-Asperó, Nina Boddin, Miguel Cardina, Franklin Obeng-Odoom, Alberto López Bargados, Alba Valenciano Mañé, Badiha Nahhass, Marc Riu Giralt i Tania Safura Adam.
Aprenent de trementinaire
Olga Domingo Rojals
Ara Llibres
21,95 euros / 192 pàgines
Patrimoni, etnografia
Recollir plantes i elaborar olis, tintures i ungüents: així era l’ofici de les trementinaires, dones amb una gran saviesa sobre la natura a qui Olga Domingo homenatja en aquest volum. Un tribut que fa extensiu a totes les trementinaires a partir del record de la seva besàvia.
La vida en directe
Lluís Canut Permanyer
Columna
21,90 euros / 248 pàgines
Esport, memòries
Mig segle d’ofici en el periodisme esportiu transcorren per les pàgines de les memòries del conegut reporter Lluís Canut, en un llibre en edició de Víctor Lavagnini pel qual transiten figures del futbol i el bàsquet blaugrana i les vivències amb altres companys del gremi.
La parada de la meva vida
Martí Bach Bayo
Pagès Ed.
13,95 euros / 116 pàgines
Literatura juvenil
L’autor va ser diagnosticat el 2023 amb una leucèmia, quan tenia 13 anys. En els dos següents, va rebre tractament, una experiència dura que relata en aquest dietari. El llibre mostra la voluntat del Martí de parlar d’allò que la malaltia li podia prendre, com el futbol i els amics.
