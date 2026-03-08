TEATRE
El “Mercat de Calaf” triomfa al Casino amb tres funcions plenes i una sàtira que fa riure el poble de si mateix
La comèdia coral escrita i dirigida per Xènia Sellarés mobilitza 46 veïns a l’escenari i converteix els rumors del mercat en un retrat divertit de la vida local
El Casino de Calaf ha viscut aquest cap de setmana un d’aquells moments que fan comunitat. L’estrena de Mercat de Calaf, la sàtira escrita i dirigida per la navarclina Xènia Sellarés, s’ha convertit en tot un èxit de públic i participació amb tres funcions —dijous, divendres i dissabte— que han omplert la sala i han confirmat l’encert d’una proposta teatral feta des del poble i per al poble.
La funció de dissabte, amb les entrades exhaurides i el Casino ple de gom a gom, va demostrar la gran expectació que havia generat el muntatge. Des del primer moment, el públic va respondre amb complicitat a una comèdia que juga amb els rumors, les picabaralles i les petites obsessions del poble. No és habitual veure 46 actors i ballarins locals damunt l’escenari en una producció d’aquestes dimensions, i aquest caràcter coral és precisament una de les claus de l’èxit de la proposta.
La sàtira del mercat
La història arrenca en un escenari ben reconeixible: el mercat setmanal de Calaf, un espai de trobada on circulen rumors i xafarderies. A partir d’aquí, l’obra imagina que l’Ajuntament ofereix una generosa subvenció cultural, però amb una condició inesperada: les dues grans entitats del poble —el Casino i el Casal— hauran de presentar un projecte conjunt per obtenir-la.
Aquesta premissa, aparentment senzilla, es converteix en el motor d’una comèdia plena de situacions absurdes, picades d’ullet locals i crítica amable, que retrata amb humor alguns dels debats que sovint travessen la vida municipal: les tensions entre entitats, les decisions de l’Ajuntament, les xafarderies del poble o els comentaris eterns sobre la brigada municipal.
El text de Sellarés juga amb aquests elements sense perdre el to festiu. Hi apareixen rumors que creixen com una bola de neu, discussions sobre habitatge i joves, projectes urbanístics a mig fer o crítiques a decisions municipals, sempre amb la distància irònica pròpia d’una sàtira que convida a riure’s —una mica— de tots plegats.
Teatre fet al poble
Més enllà del guió, el que realment dona vida a Mercat de Calaf és la implicació del poble. A l’escenari hi conviuen infants, joves, adults i persones grans, en un mosaic humà que reflecteix la diversitat del municipi. Des d’escenes dialogades fins a moments més corals, el ritme de l’espectacle es manté àgil durant prop d’una hora i tres quarts.
Entre els moments més celebrats hi ha les intervencions de la brigada municipal —un clàssic de l’humor local—, les discussions entre els dos bàndols culturals o les escenes del mercat, que funcionen com un microcosmos del poble. També hi aporten dinamisme dues coreografies interpretades per un grup de joves, que trenquen el ritme teatral amb energia i frescor.
El públic respon amb complicitat constant: molts dels gags arranquen rialles immediates perquè parteixen de situacions que els espectadors identifiquen ràpidament. La sàtira funciona així com un mirall distorsionat però reconeixible de la vida quotidiana a Calaf.
Un projecte col·lectiu
El projecte va començar a gestar-se a principis d’any, amb una primera lectura del guió el 9 de gener, i s’ha construït en poques setmanes gràcies a la implicació dels participants. L’organització dels assajos —amb actors d’edats i horaris molt diferents— no ha estat fàcil, però el resultat final demostra el compromís de tots els implicats.
La producció també ha comptat amb aportacions musicals i coreogràfiques que reforcen el caràcter festiu de l’espectacle, convertint-lo en una proposta híbrida entre teatre popular i comèdia musical lleugera.
Més enllà de les rialles, l’obra també deixa entreveure un missatge clar: la cultura del poble es construeix des de les seves entitats i des de la implicació dels veïns. La rivalitat entre el Casino i el Casal, presentada en clau humorística al llarg de la història, acaba convertint-se en una reivindicació del paper que tots dos espais tenen com a motors culturals de Calaf.
Una producció que el poble podria fer seva
Després de la bona acollida d’aquest cap de setmana, molts espectadors sortien del Casino amb la sensació que Mercat de Calaf podria ser l’inici d’una tradició teatral pròpia, similar a altres iniciatives de teatre popular que, amb els anys, han acabat convertint-se en cites imprescindibles del calendari cultural.
Per ara, però, les tres funcions programades han estat una oportunitat única per veure aquesta sàtira local, que ha sabut combinar humor, crítica i esperit comunitari. I, sobretot, ha demostrat que quan un poble puja a l’escenari per explicar-se a si mateix, el teatre pot convertir-se en una autèntica festa col·lectiva.
