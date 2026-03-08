La Sala Petita del Kursaal s’omple per redescobrir Les dones de la Nova Cançó
El duet Ca la Naïta van presentar davant d’unes 200 persones el seu disc que recull una quinzena de cançons que homenatgen dones cantants catalanes del segle XX
La Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa es va omplir aquest dissabte a la tarda per sentir les veus de “Les dones de la Nova Cançó”, un concert divulgatiu amb perspectiva de gènere protagonitzat per les musicòlogues Berta Sala i Naiara Burke. L’espectacle, emmarcat dins del Cicle d’Arrel, va combinar interpretacions musicals amb explicacions històriques per reivindicar el paper sovint invisibilitzat de les dones dins d’un dels moviments culturals més importants de la música catalana. El concert també va servir com a presentació del disc que recull una quinzena de cançons, en què hi apareixen col·laboracions com la Judit Neddermann amb la cançó de Maria Amèlia Pedrerol “Saber el perquè”. A més, van anunciar que el pròxim 19 de març actuaran a Ljubljana, a Eslovènia, i per Sant Joan seran a São Paulo, al Brasil.
Programat expressament la vigília del Dia Internacional de les Dones, el concert es va plantejar com un homenatge a la memòria històrica femenina de la cultura catalana. Amb veu, guitarra i pandero quadrat, Sala i Burke van recórrer el repertori de diverses artistes vinculades a la Nova Cançó, un moviment que va néixer durant el franquisme amb la voluntat de reivindicar la llengua catalana i donar veu al jovent a través de cançons que parlaven del moment històric.
El recital es va obrir amb “Trobador”, de Miquela Lladó, inclosa al disc Com un ventall. Tot seguit van recuperar la figura de Maria Cinta, coneguda per adaptar al català èxits internacionals, amb la interpretació de “Llimoner”, versió catalana de Lemon Tree de Will Holt. La tercera parada va ser per recordar Dolors Laffitte, referent europeu en el camp de la música antiga, veïna del poeta Miquel Martí i Pol. Laffitte ja cantava en públic amb només 8 anys. D’ella van interpretar “Passe Carriera”, en occità (Carrers Segueixo).
Un dels moments més íntims del concert va arribar amb el record de Remei Margarit, cofundadora del grup Els Setze Jutges juntament amb Miquel Porter i Josep Maria Espinàs. Les Ca la Naïta van deixar els instruments i van cantar a capella, només amb els micròfons, per retre homenatge a la seva figura. El repertori també va incloure una reinterpretació de “Digueu-me per què”, de Guillermina Motta.
La cantautora Mercè Madolell va ser la següent protagonista amb “Amics”. L’any 1967, Madolell va rebre el Gran Premi del Disc Català a la millor composició i interpretació per l’EP Les cançons de Mercè Madolell, un reconeixement que el concert va voler recordar. El Cor de Teies, de Santpedor, va aparèixer a l’escenari per interpretar juntament amb les Ca la Naïta, “Arbre sec” de Maria del Carme Girau, i van regalar al públic un moment tendre que va demanar forts aplaudiments.
De Teresa Rebull, una artista marcada pel compromís polític i la defensa de la llibertat, es va interpretar “Perquè has vingut”, poema de Joan Salvat-Papasseit convertit en cançó. Per a totes dues cantants, aquesta peça en especial és “un bombonet”. També es va homenatjar Núria Feliu amb “Aquell infant”. Un moment destacat va ser el torn de Dolors Ribas, una de les poques artistes del moviment que encara és viva. Les intèrprets van explicar que van poder conversar amb ella, cosa que els va fer molta il·lusió.
Cap al final del recital va arribar una de les figures més emblemàtiques: Maria del Mar Bonet. Es va recordar la seva defensa constant de la llengua i la cultura catalanes, ja que va rebutjar cantar en altres llengües o participar a Eurovisió. D’ella van interpretar la coneguda “Què volen aquesta gent?”, poema de Lluís Serrahima. El concert va encarar el tram final amb “Se’n van, se’n van”, dedicada a Maria Pilar.
Després d’uns forts aplaudiments i xiulets, Sala i Burke van tancar la vetllada tornant a Remei Margarit amb “El pas del temps”.
