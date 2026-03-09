Álvaro Cervantes, Nora Navas, Oriol Cardona i La Cubana, premis DRAC 2026
La cinquena edició dels guardons de RAC1 premia el restaurant Disfrutar i el Primavera Sound
ACN
La cinquena edició dels Premis DRAC de RAC1 ha guardonat els actors Álvaro Cervantes i Nora Navas, el medallista olímpic Oriol Cardona i s’ha reconegut la companyia teatral La Cubana, el restaurant Disfrutar i el Primavera Sound. Els DRAC han aplaudit la tasca feta per la dramaturga Clàudia Cedó, l’escriptor Gil Pratsobrerroca i l’activista afganesa Zuhal Sherzad. Enguany el premi Tots Som 1 farà un homenatge a dos dels fundadors de l’emissora, Carles Vilarrubí i Eugeni Sallent, que han mort recentment. La gala d’entrega dels premis es farà el 30 de març a l’Auditori de Barcelona i estarà presentada per Marc Giró.
En un comunicat, l’emissora ha explicat que s’ha concedit el premi Talent a Álvaro Cervantes “per ser un dels actors de l'any a Catalunya i a la resta de l’Estat gràcies a dues grans interpretacions: la primera, a la pel·lícula ‘Sorda’, amb què ha guanyat el premi Goya al millor actor de repartiment; i la segona, a ‘Balandrau, vent salvatge’, tot un fenomen a la cartellera del país en què encarna l’únic supervivent de la tragèdia que es va viure en aquesta muntanya el 30 de desembre de l’any 2000”.
Nora Navas rebrà l’Excel·lència “per ser una de les actrius de referència del país, tant al cinema com a la televisió. Per haver regalat darrerament als espectadors papers com el de la psicòloga Anaïs López a la sèrie ‘Yo, adicto’ o el d’Eva, la dona que sent la necessitat de tornar-se a enamorar quan acaba de fer 50 anys a la pel·lícula ‘Mi amiga, Eva’”.
Oriol Cardona serà considerat amb la Veu de l’any “per ser el primer atleta català que aconsegueix una medalla d’or en uns Jocs Olímpics d’hivern. Per ser el primer or per a la delegació olímpica espanyola 50 anys després de l’èxit de Paquito Fernández Ochoa”.
El d’Innovació ha estat per Disfrutar ‘per ser un exemple d’inconformisme i de perseverança. Per haver aconseguit ser el millor restaurant del món, aconseguir i mantenir any rere any les tres estrelles Michelin i malgrat tot, pensar que sempre poden anar un pas més enllà".
Clàudia Cedó ha estat aplaudida amb la Contribució al benestar “per engegar un projecte d’èxit com Escenaris Especials, que fa més de vint anys que es dedica a fer teatre amb persones en risc d’exclusió social”.
El premi Històries amb ànima ha estat per Zuhal Sherzad, “per jugar-se la vida i plantar cara al que l’ONU ha definit com a ‘apartheid de gènere’ que els talibans han instaurat al seu país, l’Afganistan. Per coordinar des de l’activisme, una xarxa d’escoles subterrànies i clandestines destinades a l’educació i la formació professional de nenes i dones, motiu pel qual el règim talibà la va posar al punt de mira i ella va decidir exiliar-se”.
El Primavera Sound s’emporta el premi al Projecte cultural “per ser una de les cites ineludibles del calendari cultural internacional. Per començar al Poble Espanyol de Barcelona i, ara, 25 anys després, omplir el Parc del Fòrum amb gairebé tres-centes mil persones amb totes les entrades exhaurides amb cinc mesos d'antelació”.
Gil Pratsobrerroca s’emporta el premi Revelació “per haver-se convertit en un fenomen editorial amb la seva novel·la de debut, ‘El joc del silenci’, un thriller rural que ha venut prop de 25.000 exemplars”.
La Cubana recollirà el Trajectòria “per ser una de les companyies de teatre de referència al país des de fa una mica més de 45 anys”.
Finalment, el premi Tots som 1 homenatjarà Carles Vilarrubí “per formar part de l’equip fundador de RAC1. Per ser dues de les persones més importants del panorama audiovisual català dels últims 40 anys. Per la seva contribució decisiva en el naixement, creixement i consolidació de RAC1 com una ràdio diferent, amb molta personalitat, que va crear una nova manera de comunicar i d’explicar les coses”.
També a Eugeni Sallent, “per formar part de l’equip fundador de RAC1 i ser-ne el director –el primer de l’emissora– durant 12 anys. Per haver guiat la ràdio del no-res al lideratge en tot just nou anys. Per haver forjat la base de l’èxit de RAC1, defensant un model nou i trencador i haver estat un referent professional i humà per a tot el personal de l’emissora”.
