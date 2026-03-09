Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dues candidatures d'Eurovisió 2026, acusades de plagiar Rosalía i l'olesana Chanel Terrero

Els temes escollits a les preseleccions de França i Alemanya han despertat crítiques a les xarxes socials pels seus sons i coreografies

Monroe, representant de França (a l'esquerra), i Sarah Engels, representant d'Alemanya (a la dreta)

Monroe, representant de França (a l'esquerra), i Sarah Engels, representant d'Alemanya (a la dreta) / EUROVISION

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Dues propostes d'Eurovisió, dues polèmiques per plagi. El tema escollit per França i la coreografia de la candidatura d'Alemanya han aixecat polseguera a les xarxes socials per les seves similituds amb els projectes artístics de Rosalía i l' exrepresentant d'Espanya a Eurovisió el 2022, la cantant olesana Chanel Terrero.

La cantant francesa Monroe, escollida per representar França, va mostrar recentment un avançament de la seva cançó Regarde!, que inclou violins i elements lírics que molts usuaris consideren similars a l’estil del tema de Rosalía publicat el 2025 amb la col·laboració de Björk i Yves Tumor. També s’ha destacat la seva estètica, ambientada en una nau industrial amb violinistes i cors, que reforça la comparació amb l’univers visual del projecte de la cantant de Sant Esteve Sesrovires.

Notícies relacionades

D’altra banda, la candidatura d’Alemanya amb Sarah Engels i la cançó Fire ha despertat comentaris per la coreografia, que recordaria la interpretada per Chanel Terrero a Eurovisió 2022. Els seguidors del certamen han debatut àmpliament sobre aquesta similitud, afegint un nou debat sobre la influència i les referències entre participants europeus.

TEMES

