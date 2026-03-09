La Fira de la Candelera protagnitza els carrers de La Pobla de Claramunt
Orígens documentats des del 1819, reforça la tradició del municipi amb producte de proximitat, cultura popular i una àmplia participació ciutadana
Ruben Costa
La Pobla de Claramunt ha celebrat aquest passat febrer una nova edició de la Fira de la Candelera amb una gran participació de veïns i visitants. El nucli antic i diverses places del municipi es van omplir d’activitat amb una programació que combinava tradició, cultura i promoció del producte local. Aquesta festa, documentada des de l’any 1819 i dedicada a la patrona del municipi, la Mare de Déu de la Llet, continua sent una de les cites més arrelades del calendari local.
Un dels punts centrals de la fira va ser el Mercat de Pagès, amb productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena que van oferir productes de proximitat i diferents tastos. Els de vi i oli van tenir una gran acollida, igual que els tradicionals bunyols de la Pobla, molt valorats pels assistents. El Racó de la Candelera també va reunir molt públic amb activitats que recuperen la tradició, com la representació de la Vella Candelera, el repartiment de candeles i la recreació del safareig.
La programació va incloure propostes per a tots els públics, amb un espai infantil amb jocs fets amb materials reciclats, un taller d’elaboració de pa i l’espectacle de titelles La Transhumància. A més, la plaça de l’Ajuntament va acollir la Fira d’Art amb artesans i artistes locals, mentre que el 5è Ral·li Fotogràfic va tornar a reunir aficionats a la fotografia. També hi van participar diverses entitats del municipi amb les seves parades.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant