Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

La Fira de la Candelera protagnitza els carrers de La Pobla de Claramunt

Orígens documentats des del 1819, reforça la tradició del municipi amb producte de proximitat, cultura popular i una àmplia participació ciutadana

Fira de la Candelera 2026

Fira de la Candelera 2026

Ruben Costa

La Pobla de Claramunt ha celebrat aquest passat febrer una nova edició de la Fira de la Candelera amb una gran participació de veïns i visitants. El nucli antic i diverses places del municipi es van omplir d’activitat amb una programació que combinava tradició, cultura i promoció del producte local. Aquesta festa, documentada des de l’any 1819 i dedicada a la patrona del municipi, la Mare de Déu de la Llet, continua sent una de les cites més arrelades del calendari local.

Un dels punts centrals de la fira va ser el Mercat de Pagès, amb productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena que van oferir productes de proximitat i diferents tastos. Els de vi i oli van tenir una gran acollida, igual que els tradicionals bunyols de la Pobla, molt valorats pels assistents. El Racó de la Candelera també va reunir molt públic amb activitats que recuperen la tradició, com la representació de la Vella Candelera, el repartiment de candeles i la recreació del safareig.

Notícies relacionades

La programació va incloure propostes per a tots els públics, amb un espai infantil amb jocs fets amb materials reciclats, un taller d’elaboració de pa i l’espectacle de titelles La Transhumància. A més, la plaça de l’Ajuntament va acollir la Fira d’Art amb artesans i artistes locals, mentre que el 5è Ral·li Fotogràfic va tornar a reunir aficionats a la fotografia. També hi van participar diverses entitats del municipi amb les seves parades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents