EL disc de la setmana
Harry Styles balla en la foscor
El cantant britànic fa un tomb dràstic en el seu nou treball, que surt aquest divendres, per apostar per la textura dels sintetitzadors i l’esperit ‘clubber’
Jordi Bianciotto
L’any passat va transcendir que Harry Styles s’havia traslladat a Berlín i ell va advertir que tenia entre mans un nou àlbum "amb molts sintetitzadors", la qual cosa va activar el ressort fantasiós i historiogràfic: potser l’home es plantejava un viatge a l’estil David Bowie electrònic, fred i expressionista dels seus discos de finals dels anys 70? D’això n’hi ha alguna cosa, però també ingredients més moderns i associats a la cultura clubber (amb un ventall d’influències que pot anar des de LCD Soundsystem fins a Jamie XX).
Tot això constitueix una sorpresa per als seguidors que esperessin una jugada continuista del celebrat Harry’s house (2022). I motiu d’intriga i discussió, per la lírica general una mica encriptada. D’entrada Kiss all the time. Disco, occasionally és un títol ben estrany, amb signes de puntuació intercalats i un missatge que alterna la picada d’ullet romàntica i la cita a l’hedonisme com a possibilitat.
La cançó del primer senzill, Aperture, brinda una invasiva dinàmica de sintetitzadors dark i un text que es fa fort en la consigna-bucle de "we belong together", com qui diu "ens pertanyem l’un a l’altre". Hi podem llegir que Harry Styles apel·la a l’amor com a refugi davant la confusió, l’ansietat, la toxicitat, etcètera.
El primer bloc de cançons manté la tensió amb una electrònica gruixuda, greus i tornades galopants i una mica somnàmbules: American girls, amb la seva veu processada, les seqüències minimal de Ready, steady go! i la peça més devastadora, Are you listening yet?, amb extra de percussions en una mena de batucada cibernètica in crescendo.
‘Sintes’ de piano
Hi ha un tomb cap a uns tempos més interromputs a partir del cinquè track, combinant els sintes amb el piano i els arranjaments de corda: The waiting game, la peça més àlgida d’aquest tram, dotat d’una esvelta línia melòdica. A Season 2 weight loss apunta un interessant contrast entre la veu recollida i la trama rítmica, orgànica i multiplicada.
Pop inverteix la tendència i es presenta com un potent candidat a single, que posa una tarima sota la bola de miralls i fa esclatar una tonada amb efecte coral. Ja te la pots imaginar fent retrunyir un estadi, com Dance no more, més funky, amb ecos de Chic i aquell eslògan tribal de "live your life, respect your mother". Una extroversió prèvia a la fosa del disc, que inclou la balada a veu i guitarra, una mica fora de lloc, Paint by numbers, que té un regust d’examen de consciència.
Aquest Harry Styles juga amb la dualitat de celebració i solitud, ànsia de comunitat i el fred encarnat per la tecnologia, amb el seu còmplice habitual, Kid Harpoon. Un àlbum notable, de cert risc, finalment més britànic que germànic, amb què exhibeix llibertat artística i ens diu que les caselles predeterminades no fan per a ell.
