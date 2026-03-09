Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Igualada acollirà un recital dedicat a l’exili republicà amb la presència de Quim Torra

La soprano Eulàlia Ara i el pianista Josep Maria Escribano posaran música a l’acte organitzat per Òmnium Anoia al Teatre de l’Ateneu

Sons d’exili: de la sardana a la guajira

Sons d’exili: de la sardana a la guajira / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El concert amb memòria del exili republicà del 1939 és organitzat per Òmnium Anoia i amb la participació de Quim Torra, 131è president de la Generalitat. L'acte, titulat Sons d'exili: de la sardana a la guajira, se celebrarà el divendres 20 de març a les 19:00h al Teatre de l'Ateneu d'Igualada. L'entrada és gratuïta i sense necessitat de reserva prèvia. La interpretació musical anirà a càrrec de la soprano Eulàlia Ara i del pianista Josep Maria Escribano.

El format de la proposta és íntim i combina música i literatura per evocar la memòria d'aquells que es van veure obligats a marxar del país al final de la Guerra Civil per sobreviure. Durant el recital, Quim Torra llegirà diversos fragments d'obres que relaten experiència de l'exili republicà. Els textos seleccionats corresponen a autors com Antoni Rovira i Virgili, Josep Maria Poblet i Manuel Valldeperes, testimonis que reflecteixen tant la política com la vivència personal d'aquell moment històric.

