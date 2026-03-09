Camí dels Oscars
‘Sirat’ vista des del Marroc: de decorat, un conflicte
La pel·lícula d’Oliver Laxe, que diumenge vinent competeix a Hollywood, transcorre en un context de maniobres militars, penúria de gasolina i camps de mines amb tràgiques conseqüències, tot i que al film no hi ha referències directes al que passa en la realitat.
Oliver Laxe va viure al Marroc 12 anys i coneix bé el país. Allà va rodar els seus dos primers llargs
Marc Ferrà
La pel·lícula Sirat emprèn aquesta setmana el viatge final cap als Oscars de Hollywood, que se celebren la matinada de diumenge vinent. Està nominada a millor pel·lícula internacional i a millor so després d’uns mesos frenètics trufats d’intenses converses, acalorats debats i molts premis: sis Goyas, vuit Gaudís, cinc Premis del Cine Europeu i el Gran Premi del Jurat a Canes. L’acollida en taquilla, abans d’arribar a plataformes, s’ha traduït en 438.644 espectadors el 2025 des de la seva estrena al juny i 25.000 més en els dos primers mesos del 2026.
Tot i que va ser rodada entre Espanya i el Marroc (16 dies a Terol i 20 al país africà), és en aquest últim país en el qual transcorre la història. El director, Oliver Laxe, coneix bé el Marroc, més enllà de les imatges i reels d’Instagram que mostren la seva cara més turística. Va viure al país alauita 12 anys, després de passar un Erasmus a Londres. Hi va arribar amb 24 anys i aquí va dirigir els seus dos primers llargmetratges: el documental en blanc i negre Todos vós sodes capitáns (2010), i Mimosas (2016). Tots dos van ser premiats al Festival de Canes.
A Sirat hi ha diverses escenes que mostren que alguna cosa està passant al país. Es veuen maniobres militars, hi ha penúria de gasolina i camps de mines que tenen tràgiques conseqüències. No hi ha referències directes al que passa, la pel·lícula no ens en dona més detalls. Per als que coneixen el Marroc i la seva història recent, és difícil no pensar en la guerra del Sàhara (1975-1991), entre el Marroc i el Front Polisario per al control del Sàhara Occidental després de la retirada espanyola. Precisament, és en aquesta zona en la qual s’ambienta una part de la pel·lícula, en què s’esmenta una festa "al sud, a prop de Mauritània".
Tot i que avui no hi ha cap guerra en curs, continua sent una zona tensa. Es tracta d’un punt del desert amb molta presència militar en la qual el Marroc va construir, a partir dels anys 80, un gran mur de sorra de 2.700 quilòmetres. La zona a l’est del mur està sota control del Polisario.
Actualment queden a la zona milions de mines, és impossible saber-ne la xifra exacta. Des de la seva instal·lació han produït milers de morts i mutilacions, en molts casos, de civils. Precisament, els independentistes sahrauís han criticat la pel·lícula al considerar que hi ha un "emblanquiment del colonialisme marroquí" i també retreuen que s’"omet l’existència del poble sahrauí". Actualment, el Marroc controla, administra i explota econòmicament prop del 80% del Sàhara, la part restant està sota el control del Polisario.
El trànsit, les ‘raves’ i les ‘liles’
Laxe ha aconseguit cohesionar dos mons que no són tan llunyans per a ell, la música electrònica i l’islam. "Tots dos estan connectats i poden proporcionar un estat de trànsit. I Rumi, un dels grans poetes místics perses, ens exhorta que ballem com si ningú ens mirés, que és just el que fan els ravers", explicava el realitzador gallec en una recent entrevista a EL PERIÓDICO.
Algunes de les definicions de trànsit discorren durant Sirat. I no només en els moments en què encenen els altaveus. Al llarg de la història, el trànsit ha format part del Marroc a través de les conegudes com a liles, que en àrab significa nit. Són moments en els quals diverses persones s’ajunten per deixar-se anar al ritme de la música en directe, però sobretot la percussió. Aquesta cerimònia pot durar tota la nit i les notes es barregen amb els colors, les olors i el ball dels que s’hi submergeixen.
L’estil musical més conegut que sona en aquestes cerimònies és la Gnawa. Són moments que, segons la creença popular, serveixen per curar malalties mentals o alliberar sentiments reprimits o tensió. "A mi m’agrada la música tecno, i necessito ballar; m’agrada invocar a través del ball, resar a través del ball; quan era un adolescent inadaptat i ple de ràbia, utilitzava el ball a tall d’exorcisme", diu el director.
L’escriptora marroquina Fatima Mernissi repassa en el seu llibre Somnis de l’harem la seva infància a la ciutat de Fes i la celebració de les liles de dones, gairebé sempre en la intimitat. "Era com si per una vegada s’alliberessin de totes les pressions externes. Moltes esbossaven uns lleus somriures, entretancaven els ulls i, de vegades, semblava que estiguessin despertant d’un son meravellós. A l’acabar la cerimònia, les dones queien a terra completament esgotades i semiinconscients", va explicar.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Una família històrica de Cerdanya dona a l'Arxiu pergamins del segle XIV trobats a les golfes
- La loteria del carrer Guimerà de Manresa dona un premi de La Primitiva de més d'un milió i mig d'euros