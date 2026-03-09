Novetat musical
Sopa de Cabra publica una versió electrònica de 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj
Veu la llum la cançó 'Camins, somnis i promeses' per celebrar els 25 anys del tema original
ACN
Sopa de Cabra va publicar divendres passat una versió electrònica del seu clàssic 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj. El grup gironí celebra així els 25 anys de la cançó amb la publicació de 'Camins, somnis i promeses' (Promo Arts Music), apropant-la al so EDM (música electrònica de ball) i amb la producció de Maken Row, Brabu i David Rosell. El grup també ha preparat enguany una gira de celebració dels seus 40 anys, que s’iniciarà al maig a la sala barcelonina de Razzmatazz amb un doble concert i passarà, en les primeres dates confirmades, per Sant Feliu de Pallerols, Sabadell, Tàrrega, Santa Susanna, Mallorca, l'Escala, Sitges i Tarragona.
El grup va néixer a mitjans dels anys 80 al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch i Francesc 'Cuco' Lisicic.
- Intenten esquivar un control a la C-16, a Castellbell, amb més de tres tones de cable de coure al camió i acaben detinguts per furt
- Núria Fargas: «Els temps gloriosos de la televisió no tornaran, però a TV3 el públic encara ens respon»
- La protectora de Manresa difon un vídeo per denunciar una dona que va abandonar un gos a les seves instal·lacions
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Un matí de primavera fa arrencar amb força la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona
- Em sento orgullosa de ser una dona que treballa en un sector masculinitzat
- Una furgoneta de recollida de voluminosos atropella un home de 58 anys al carrer d’Àngel Guimerà
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien