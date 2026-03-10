ENTREVISTA | David Victori Director de cinema
"És difícil fer de tallafoc quan ens posen les emocions al límit"
El nou thriller de David Victori, «Cortafuego», és una de les sensacions de Netflix i el cineasta manresà n’explicarà avui dimarts les claus en una xerrada a la seva ciutat natal
Una nena s’enfada, surt per la porta i es perd al bosc mentre un foc devastador avança en sentit contrari. Amb aquest angoixant argument es presenta el darrer film de David Victori (Manresa, 1982), però la breu sinopsi no exhaureix ni de bon tros la diversitat de camins pels quals transitaran els personatges al llarg dels 107 minuts de metratge de "Cortafuego", un thriller amb Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel, la igualadina Diana Gómez, Candela Martínez i Mika Arias- que atrapa l’espectador fins al darrer instant. Avui, el cineasta parlarà de la seva trajectòria i aportarà les claus de la pel·lícula en una xerrada oberta al públic a l’Espai Plana de l’Om en conversa amb el crític de Regió7 Jordi Bordas.
XERRADA AMB DAVID VICTORI
Lloc: Auditori de l’Espai Plana de l’Om. Manresa.
Dia i hora: avui dimarts, a les 19 h.
Entrada lliure.
Conversa de David Victori amb el crític Jordi Bordas.
Acte organitzat per la Manresa Film Office.
El film es va estrenar a Netflix el divendres 27 de febrer i les primeres xifres d’audiència reflecteixen un èxit absolut.
És una bogeria. Sempre desitges que allò que fas ho vegi molta gent, i "Cortafuego" s’ha disparat. Les dades dels tres primers dies, segons la pàgina web que dona les xifres oficials de Netflix, FlixPatrol, és de 6 milions de 'views'. Però, és clar, el que no saps és quanta gent hi ha al sofà de casa, per tant, 1 'view' pot ser més d’una persona. I en la primera setmana, l’acumulat ja era de 13,3 milions de visualitzacions.
Són paràmetres impensables en l’era prèvia a les plataformes de 'streaming'.
Totalment, aquestes xifres no tenen res a veure amb el cinema, si les tinguéssim a les sales, seria un èxit històric, ja em podria retirar. La meva vocació ha estat sempre arribar al màxim de gent que sigui possible. Quan escullo una història que em sembla important explicar, em sembla que és igualment important que sigui explicada al màxim nombre de persones. Veient aquestes xifres em sento realitzat.
És la recompensa a una feina a la qual dedica molt temps?
Quan trio quina serà la següent de les històries que triaré per dedicar-hi els propers dos o tres anys de la meva vida, busco coses personals, miro que siguin històries importants i que puguin aportar un valor a la vida de les persones. A la nostra manera, els qui ens dediquem al cinema aquesta és l’aportació que podem fer.
Com va sorgir el projecte?
Un dia, el productor Ferran Tomàs em va portar un guió i em va insistir que el llegís. Jo era reticent, perquè sempre escric els meus guions, faig coses meves, però em va comentar que semblava dissenyat per mi, que hi connectaria. I sí, el vaig llegir i hi vaig trobar alguna cosa amb la qual connectava, les situacions morals en les quals quedaven atrapats els personatges. Això em va enganxar. Però vaig estar temps abans no em vaig decidir i al final m’hi vaig llançar. Fa tres estius vaig dir, d’acord.
L’atreia, doncs, el dilema moral dels personatges?
Hi havia un paral·lelisme dins el tema que pateixen els personatges entre el foc i les emocions. Hi ha un fet molt interessant: els personatges viuen un incendi intern mentre el foc els persegueix. Són persones posades al límit, és difícil fer de tallafocs, contenir la violència i la ràbia davant de certes situacions, quan la resposta no és la violència.
Així doncs, el que podria semblar una pel·lícula de lluita èpica per aplacar un gran incendi, esdevé un estudi de les reaccions humanes?
El cinema no ha tractat molt el tema, perquè el cinema és d’emocions primàries, ... Vivim una època de radicalització, de seguida volem saber qui és el bo i qui és el dolent. I a mi el que m’agrada són les situacions complexes.
Res no és el que sembla?
El film comença amb llocs comuns, una nena es perd al bosc, un motiu que han fet servir centenars de pel·lícules, i el que passa després és poc previsible, els personatges fan un viatge. L’incendi pressiona els personatges, les emocions els posen a prova.
Vostè pren posicionament?
M’agrada treballar sobre una gran pregunta que intento respondre a poc a poc. Jo tenia una hipòtesi, un lloc al qual intel·lectualment té sentit arribar. Tinc una proposta artística i com a director vull fer aquest viatge i portar els personatges a un destí, però canvia, i durant el rodatge descobreixo coses de mi mateix.
No tem aquesta sacsejada?
En el rodatge hi ha vuitanta persones que et qüestionen, et pregunten, ... i has de donar respostes. L’actor amb talent et qüestiona, pregunta i dona alternatives.
Això implica no tenir un final prèviament determinat?
El final està escrit, però jo estic obert a descobrir alguna cosa diferent. Tots som com el personatge del veí de la família, que interpreta l’Enric Auquer, un agent forestal, i la pregunta és fins a quin punt ens podríem contenir davant de determinades situacions.
No el molesta, doncs, que apareguin aquestes preguntes?
Si no fos així, el procés de fer una pel·lícula es tornaria previsible. Si dedico uns anys de la meva vida a explicar una història és perquè els personatges i l’estructura em porten a fer preguntes i em duen a una situació en la qual dic que ja tinc la resposta, però és una resposta fràgil, i la pel·lícula em condueix a saber si ho és o no.
El director, doncs, també fa un viatge, com els seus personatges?
I tant! Amb l’Enric Auquer vam tenir unes converses precioses, estimulants.
Vol crear un batibull mental en l’espectador?
Juguem en una línia molt fina. Vam fer molts testos de la pel·lícula abans de donar-la per tancada. Fèiem passis per a grups petits, hi havia persones que et deien que encara serien més agressius que la mare, d’altres que no l’entenien i la jutjaven des del primer minut. Com a director i guionista, has d’intentar no perdre gent pel camí, encara que saps que en perdràs. Però "Cortafuego" la vam testejar molt, fins i tot Netflix va fer un test amb mil persones a través de la plataforma, i la informació que aquests testos et proporcionen és molt estimulant. Fèiem un test amb deu persones, estàvem dues setmanes treballant, tornàvem a fer un text, ens posàvem a treballar de nou, ... Vam estar fent ajustos fins al final. Així sents la pel·lícula amb els ulls dels de fora.
Així doncs, com dèiem abans, vostè es volia posicionar?
Et pots posicionar, però no pots prendre decisions que et facin sortir de la pel·lícula. Amb "No matarás" ja ho vaig tenir molt en compte això.
Què vol dir?
Per exemple, el personatge del cunyat, és algú que està a la corda fluixa, i en el rodatge va anar passant de ser una persona embogida a ser algú més protector, que acompanya el procés d’un familiar. A vegades la imatge que donava el personatge que interpreta el Joaquín Furriel tenia per motiu un soroll que hi havia fora de la pantalla, i segons el soroll podia semblar un personatge més violent o menys.
El bosc com a metàfora és un referent universal. El film està rodat a El Espinar (Segòvia). Quin paper li va voler donar al bosc?
Va ser el càsting més difícil de tots, era molt important, no podia ser que l’espai no acompanyés la tragèdia. Vam veure molts espais, vam dubtar molt, i al final vam trobar un bosc amb molta alçada, sensació d’infinit, també era important que hi hagués el tallafoc perquè té molt protagonisme ... Crec que vaig veure tots els tallafocs d’Espanya. I va ser molt important rodar allà, amb els actors allà, amb foc real, ...
Foc real? Van cremar el bosc?
Sí, i tant. Vam cremar arbres.
Però ...
És una propietat privada, un viver, com una fàbrica d’arbres, arbres que ja tenen previst talar, els planten i els talen. Nosaltres vam fer servir foc de veritat en les escenes finals, uns efectes mecànics, amb una gelatina que s’encén, però només cremes l’escorça, l’arbre queda perfecte.
Això és implicar-se.
Fer una pel·lícula és un viatge, és impossible que una pel·lícula no et transformi, és un capítol de la teva vida que et farà créixer.
En una anterior xerrada a Manresa, vostè explicava que abans de fer de director va dur a terme altres feines en el món del cinema, però quan veia que feia massa temps que feia el mateix canviava perquè no s’hi volia perpetuar, ja que l’important per vostè era poder dirigir les seves pel·lícules. Ara ja fa anys que és director, quin és el següent repte?
El mateix viatge. Diu el psicòleg Tony Robbins que si vols seguir creixent, has d’estar en una sensació de progrés. No només a la feina, també a la família o fent un esport. Jo m’ho aplico. El següent projecte que ja tinc entre mans és un repte enorme, ja el tinc escrit, i l’equip que treballa amb mi em pregunta com ho farem perquè serà difícil. Però serà bonic poder transformar-me en la persona capaç de fer-ho. Serà un altre David, una altra versió de mi mateix.
«Cortafuego» apel·la als temps que estem vivint?
Sí, i tant. En aquesta pel·lícula he fet una cosa que no havia fet amb motiu d’altres estrenes: no llegeixo res, ni les entrevistes, no faig cap seguiment. De "Cortafuego" en sé el que m’envia la gent proera.
Per què?
Crec que és més sa. Ja ho vaig voler fer anteriorment, però hi ha la vanitat de voler saber. I, si ho mires de prop, ve d’un cantó que no és molt sa. És la part del cervell que vol saber, la que miraria Instagram les vint-i-quatre hores del dia, la que et diria de menjar un pastís de xocolata cada dia, no faria esport. I crec que aquesta manera fa que el procés sigui més net, bonic. Si no llegeixo, no tinc el regust agredolç que et queda quan veus que qui et critica és perquè no ha entès el que has fet.
«Cortafuego», doncs, sàpiga que està triomfant.
M’han enviat vídeos de gent d’arreu del món, hi ha alguna cosa especial d’aquesta pel·lícula que apel·la als temps que vivim.
La radicalització de què parlava abans?
Hi ha quelcom de contraintuïtiu, el més fàcil és seguir alimentant el foc, i hi ha quelcom de contenir-se que és necessari. Tots hem de reflexionar sobre això, sembla que només hi hagi una forma de veure el què passa al món: sumes o restes.
La seva pel·lícula, de fet, parla del monstre que tots portem dins.
Tots pensem que tenim la raó. No és que el món estigui ple de gent dolenta, sinó de gent bona moguda per idees equivocades. Si deixem d’escoltar-nos, malament.
Què fa entre un projecte i el següent?
Com jo també escric els meus guions, i escriure és molt diferent a rodar, a preparar, a estrenar, ... les meves vacances són estar escrivint, una rutina que em permet portar un estil de vida molt més sa i equilibrat.
