ART: Festival Artístic del Barri Antic
El FABA es desplegarà del 10 al 16 de maig perquè el públic redescobreixi l’Anònima rehabilitada
El certamen manresà reafirma l’esperit de descoberta amb propostes de música, arts visuals i espais d’experimentació cultural
El cartell l’encapçalen Ciutat, La Blackie, Ouineta, palmeras negras i Rachid B
Serà la novena edició del FABA, el Festival Artístic del Barri Antic de Manresa, però, del 10 al 16 de maig, es viurà un procés de descoberta. L’Anònima, l’antiga fàbrica elèctrica, ha viscut un procés de rehabilitació, i ara la programació del FABA torna per ocupar un edifici transformat: es recupera la zona dels garatges de la qual no es va poder gaudir l’any passat, a causa de les obres, però amb la nova distribució s’han perdut espais, com l’escenari petit. Així, doncs, es convida el públic a «imaginar» les possibilitats, «a descobrir l’espai i les propostes artístiques, i que sigui una part més partícip del FABA. Tinc ganes que la gent pugui triar el seu recorregut en els nous espais, perquè podrà fer més d’una cosa a la vegada», destaca Eduard Serra, director artístic del FABA i membre del nucli dur del festival.
Serra admet que els promotors del FABA encara s’han d’adaptar a la nova Anònima, i que el que facilitarà aquest procés és «poder fer una activitat continuada durant l’any, que és la nostra idea des de l’inici, quan vam començar fa 9 anys». Al seu paper, amb la nova distribució d’espais –alguns s’han guanyat i d’altres s’han perdut–, el que cal és «guanyar temps, distribuint-nos més al llarg de l'any. Buscant activitats permanents, el ventall de possibilitats és enorme. I el FABA, com a festival, podria ser el final de recorregut, com un espai d’exhibició de la feina feta».
Un festival per habitar
Mentre l’Anònima està en el procés d’esdevenir una casa per acollir projectes de creació, exhibició i experimentació artística, en aquesta edició del FABA es posarà en marxa l’Espai a Mig Fer. Serà un lloc de trobada i convivència, en un ambient relaxat, amb petites activitats que podran anar des de llegir un llibre fins a dibuixar. Una proposta més per habitar l’antiga fàbrica del carrer Llussà.
La programació de la novena edició del FABA reafirma l’esperit de descoberta marca de la casa amb propostes de música, arts visuals i espais d’experimentació cultural. El cartell l’encapçalen noms inèdits fins ara a Manresa: La Blackie (directe apoteòsic), Ouineta (icona de la cultura urbana), palmeras negras (almeriencs de so intimista)...
La jornada inaugural, el diumenge 10 de maig, aplegarà Ciutat (barcelonins amb una electrònica potent i reflexiva), Nara Ellis (barreja la calidesa de la bossa nova amb l’electrònica) i Las Xoxos (joveníssimes manresanes que encara no s’han deixat veure a la ciutat i que també actuaran a la jornada central), un triplet que aposta per una proposta festiva i desinhibida connectada amb l’energia de la pista de ball.
Un ventall variat de propostes defineix la jornada central, el dissabte 16 de maig. L’actuació que li fa «més il·lusió» a Serra és la d’un nom ben poc conegut: Rachid B, el madrileny canta en amazic i el seu primer disc, autoeditat, és considerat dels millors del 2025. Ha fet poques actuacions, i la del FABA serà la primera a Catalunya.
La programació entre setmana
Dilluns 11 de maig. Arribarà un dels moments destacats d’aquesta edició del FABA, amb la inauguració de la Llotja, una exposició col·lectiva que es podrà visitar durant tota la setmana amb peces de Clau de Plata, Cel Lurac, Valentina Risi, Xènia Flores i Paula Gràcia. Les obres dialogaran entre elles a partir de la idea d’«imaginar un recorregut», construint paisatges visuals, escultòrics i sonors que comparteixen espai i temps. A més, el projecte DirVersos, reivindicarà la poesia com a ritual compartit.
Dimarts 12 de maig. Es podrà veure la peça escènica de Maia Montaña, que explora la tensió entre pes i lleugeresa a través del cos, així com una trobada oberta al voltant de la creació artística moderada per Anaïs Córdova.
Dimecres 13 de maig. Riner, una de les noves veus de l’escena manresana, reivindicarà el rock en català, amb el seu disc de debut: Itinerari (2024). També hi haurà una sessió, moderada per Diana Pinzón, sobre els imaginaris urbans.
Dijous 14 de maig. Serà el torn del directe dels Germans Ortega, que proposen una fusió entre poesia, electrònica i performance. I també hi haurà sessió amb Dj Multimillonario.
