La MICOD celebra la setena edició dels Premis Nativitat Yarza a la recerca en gènere
La Jornada Nativitat Yarza reuneix centenars de persones a Igualada i premia dos treballs de recerca de batxillerat sobre estereotips de gènere i la presència de les dones en sectors masculinitzats
Ruben Costa
El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada ha acollit aquest dimarts 10 de març la Jornada Nativitat Yarza, un dels actes principals de la programació del 8M organitzada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Durant la trobada, que ha reunit centenars de persones i ha estat presentada per la periodista Montse Sanou, s’han lliurat els setens Premis Nativitat Yarza a la recerca en gènere.
Aquests guardons tenen com a objectiu fomentar la investigació sobre feminismes i desigualtats de gènere en els treballs de recerca de batxillerat. En aquesta edició hi han participat estudiants dels instituts de la Conca d’Òdena i joves empadronats al territori, amb un total de set treballs presentats que abordaven temes diversos com el paper històric de les dones en els moviments laborals, el masclisme en l’àmbit educatiu o la presència de violències simbòliques en contes i llegendes.
El primer premi ha estat per a Maria Tomàs Basart, alumna de l’Escola Pia d’Igualada, amb el treball El llegat invisible dels contes. L’estudi analitza com molts relats tradicionals transmeten estereotips vinculats al sistema patriarcal i planteja la necessitat de reinterpretar aquestes històries perquè siguin inclusives. L’autora ha rebut un premi de 400 euros, mentre que el seu centre educatiu ha estat premiat amb 350 euros destinats a la Comissió d’Igualtat per impulsar accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes.
El segon premi, dotat amb 250 euros, ha estat per a Paula Lozano Nieto, estudiant de l’Institut Joan Mercader, pel treball La (in)visibilització de la dona en el sector de l’automòbil. La investigació posa de manifest la falta de reconeixement de les dones en aquest àmbit professional, així com la presència de sexisme en la publicitat i la forta masculinització del sector.
La comissió encarregada de valorar els treballs ha estat formada per professionals de l’àmbit de la igualtat i la joventut, representants d’entitats i membres de l’àrea d’igualtat de gènere de la Mancomunitat. Durant l’acte també ha intervingut l’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, que ha destacat la qualitat dels treballs presentats i la importància de continuar impulsant la reflexió crítica sobre les desigualtats de gènere entre el jovent. A més, representants de diversos centres educatius han participat en la lectura del Manifest Institucional del Dia Internacional de les Dones.
La jornada s’ha completat amb la ponència Com es pensa la IA? Intel·ligència artificial i gènere, impartida per l’enginyera de telecomunicacions Margot Matesanz, membre de la cooperativa tecnològica El Garbell. Durant la seva intervenció, ha reflexionat sobre com els biaixos socials poden reproduir-se també en les tecnologies emergents i ha defensat la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
