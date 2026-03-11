CINEMA
«Jo faig cinema perquè estic enamorat de la vida»
El cineasta David Victori va repassar la seva trajectòria, en un acte a Manresa en el qual també va parlar de les claus del seu darrer èxit, el film "Cortafuego" que està triomfant a Netflix
Pau Navarro Freixes
David Victori Blaya, nascut a Manresa i molt arrelat a la seva ciutat, va participar el dimarts en una jornada organitzada per la Manresa Film Office, on va explicar les claus de l’èxit de "Cortafuego" a Netflix i va parlar sobre els seus inicis i la seva evolució en el setè art. El crític de Regio7, Jordi Bordas, va guiar la conversa per explorar en profunditat com funciona el procés creatiu del director, quina és la seva forma de treballar i les seves principals fonts d’inspiració.
Sobre la seva obra més recent i el tema principal de l’acte, va explicar que la idea original de "Cortafuego" no va ser seva, sinó del seu amic i productor Ferran Tomàs, que se la va presentar. David Victori acostuma a fer el guió de tots els seus treballs, i aquesta proposta que li va arribar la va deixar «aparcada» en un racó durant temps mentre treballava en altres projectes, ja que «sabia quin era el mecanisme de la pel·lícula, però no de què parlava».
Amb el pas del temps, va decidir recuperar el projecte i començar a donar-li forma, associant la idea original amb les temàtiques més recurrents del seu cinema, com la pèrdua o la família, fent un guió a l’alçada i donant com a resultat un èxit global que marca un abans i un després en la seva carrera professional. «És la pel·lícula que m’està fent sentir més realitzat de la meva vida», subratlla el cineasta.
Expressava que la sensació de portar al públic fins al punt més baix (moral i sentimental) i fer-los pujar al final és una experiència incomparable.
Tot i que no volia que li arribessin opinions del film, va ser inevitable rebre comentaris, i l’omple veure que la gent reflexiona, pensa i s’emociona amb el seu treball. La seva gran lluita en aquesta aventura de les plataformes digitals és captar l’atenció del públic sabent que cada cop està més dissipada, saber que pots canviar de canal quan vulguis i no ho facis. David Victori va confessar durant l’acte que no es considera un cinèfil, «jo faig cine perquè estic enamorat de la vida, i la millor forma de parlar de la vida és el cinema».
A més de les reflexions i pensaments sobre "Cortafuego", va revelar la prova que els actors del càsting havien de passar per tal de formar part del projecte. La condició indispensable era acceptar el paper sense saber el final de la pel·lícula. Si desitjaven participar en el film, havia de ser amb la vocació de voler experimentar. Durant el torn de preguntes, van demanar en concret sobre el brillant paper de l’Enric Auquer, que tant el públic que va plantejar la qüestió com el mateix director de l’obra van coincidir que es presenta com un dels noms propis amb més talent i projecció del panorama nacional, destacant la complicitat i facilitat a l’hora de treballar amb ell.
Al llarg de la jornada i durant el repàs de la seva dilatada trajectòria, es va mencionar la seva relació amb en Bigas Luna, qui va exercir de mentor del David i va ensenyar-li lliçons molt valuoses del setè art tot i tenir universos creatius molt diferents.
L’obra que més el va fer avançar va ser "No matarás", on va aconseguir per primer cop fusionar les seves dues grans passions, el cinema i l’espiritualitat.
"No matarás" es va estrenar l’octubre de l’any 2020, una època complicada, però va suposar un gran salt de qualitat en el seu treball. Milena Smit va ser el gran descobriment del director manresà, quan la va conèixer exercia de recepcionista en un hotel, però tenia totes les condicions per ser la protagonista de la pel·lícula. Durant el càsting es notava la falta d’experiència actuant, explicava el cineasta, però tenia l’energia que buscava i es va esforçar a fer que actués. Arran d’aquí, en David explica que va trobar una forma de treballar menys acadèmica i més sentida, buscant que l’actriu entres en un estat d’ànim alterat, més primari. «Tots sabem actuar, tots hem fet de bombers o de policies de petits», afirmava el director i posant èmfasi en el fet que l’actuació és qüestió d’energies. «Interpretar un personatge no és diferent del que fem cada dia, comences el dia carregant l’arxiu de qui ets, qui fas, com actues i et relaciones amb l’entorn».
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem