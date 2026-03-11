CRÍTICA / TEATRE
"Pel davant i pel darrera" no deixa mai de fer riure
El pas pel Kursaal de la nova producció d'una de les grans comèdies de la dramatúrgia contemporània va satisfer els espectadors
Potser és la comèdia que amaga "el secret de l’eterna comèdia", malgrat ser considerada per molts actors i actrius com una peça complexa i difícil. Sigui el que sigui, secret o complexitat, "Pel davant i pel darrera" ("Noises off"), de Michael Frayn (1982), segueix divertint i aixecant rialles entre els espectadors i espectadores que assisteixen a les seves representacions, sigui la primera vegada que la veuen o l’enèsima. El cas és que les vicissituds de la particular companyia de teatre segueixen divertint.
El passat cap de setmana passava la darrera versió de la peça pel teatre Kursaal de Manresa, sota la direcció d’Alexander Herold, interpretada per Jordi Banacolocha, Jofre Borràs Agnès Busquets, Àlex Ferré, Meritxell Huertas, Mònica Macfer, Rocio Madrid, Octavi Pujades i Jordi Vidal en versió d’Alexandre Herold i el seu 'pare català', Paco Mir.
Diferenciada en tres parts, i en cada una de les quals el despropòsit i l’esbojarramenta van in crescendo, "Pel davant i pel darrera" mostra a l’espectador una companyia en el seu darrer assaig abans de l’estrena. No és que les coses vagin malament, però tampoc van com haurien d’anar: el text del diàleg no és ajustat, hi ha portes que s’obren quan s’haurien de tancar i viceversa, aparicions sorpreses i inesperades i particularitats dels seus intèrprets i sobretot, les seves relacions personals acaben envaint l’escena. Jocs de paraules i les més clàssiques i identificatives escenes que serveixen i caracteritzen els vodevils, però "Pel davant i pel darrera" eleva la definició a la comèdia màxima. Surrealisme hilarant, passat per un sedàs que es proposa embolicar com més es pugui totes i cada una de les situacions que han d’afrontar, sobreviure i sortir-se’n d’aquesta companyia de teatre. En un context de normalitat, no seria creïble. És aquest filtre esbojarrat (potser) que fa tan vàlida "Pel davant i pel darrera", tant ara com en la seva estrena als anys 80, amb totes les seves reposicions incloses. La peça no ha envellit ni envelleix.
La peça conté la fórmula, els ingredients adequats, l’esquer assegurat per l’espectador, una peça on el fet teatral, si no hi ha autèntica connexió entre intèrprets i espectadors, no es compliria. I el joc, el divertimento hi són, funcionen, se segueixen. És una fórmula d’ingredients actius.
I destacar, en aquesta versió, l'homogeneïtat i alçada dels i les seves intèrprets; un treball coral, d’equip, que es treballa per donar lluïment als moments i les escenes particulars de tots i cada un.
Aplaudiments encara barrejats amb les rialles de la platea, que va fer sortir a la companyia en més d’una ocasió a escena. Ben justos!
Subscriu-te per seguir llegint
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien