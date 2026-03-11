EL FUTUR SERÀ AIXÍ
«Un professional de la salut mental també es pot equivocar»
La jove manresana és viral a les xarxes socials per parlar sobre benestar emocional i acaba de publicar el seu primer llibre, "Para i Repara"
«Els psicòlegs també es pot equivocar». Xènia València (shhenia__) (Manresa, 2001) és contundent. La manresana, que cursa el màster en Psicologia General Sanitària per exercir com a terapeuta, defensa una visió més humana del professional de la salut mental i normalitza que ells mateixos també puguin dubtar o necessitar ajuda. Ho reivindica com a estudiant en formació i també com a referent a les xarxes socials. La seva popularitat, amb 796.000 seguidors a TikTok i 193.000 a Instagram, l’ha portat a publicar Para i Repara, un llibre sobre autoconeixement i benestar emocional.
Un comentari d’una amiga en un moment decisiu, al batxillerat, gairebé la fa renunciar a «l’única professió on em veia treballant». Va qüestionar si tenia les aptituds per estudiar la carrera, el que ella recorda «va posar a prova» la seva vocació primerenca per la psicologia. Va plantejar-se buscar una alternativa. Però finalment, el dubte va acabar reforçant encara més la seva convicció.
Ara, a punt d’acabar la formació, s’acosta a un moment transcendental: començar teràpia amb persones reals. Vol reduir el vertigen dels inicis amb un mètode habitual però «poc conegut socialment»: la supervisió d’un altre psicòleg. «No és obligatori, però molts companys ho fan quan comencen», confessa. Engegarà la seva trajectòria professional tutoritzada per algú que «que m’ajudi a resodre dubtes», explica.
«Els psicòlegs també tenen por de no donar les respostes adequades», avisa. «No tens ningú al costat que et digui si el que has aconsellat és correcte». Això fa que el fantasma de la síndrome de l’impostor sobrevoli la professió «més del que sembla». Tot i això, defensa que reconèixer els propis límits i dir «no ho sé» també és professional.
Tot i que a través d’una pantalla, ja té contacte amb persones a les xarxes. Arran de conèixer la seva parella, la influencer Laura Casquero (lauracasquero888), i guanyar seguidors en formalitzar la relació, va decidir crear contingut sobre salut mental per combatre la desinformació. «La majoria de gent que parla del tema no en té ni idea», alerta. Tot i compaginar-ho amb el maquillatge, el seu principal hobby, tracta qüestions com l’autoestima, la família o les relacions.El seu objectiu és que els seguidors comprenguin la importància de «demanar ajuda». «Acceptar que no ho sabem tot estalvia mals de cap», diu. «Ni jo mateixa, com a psicòloga, sabria com afrontar ara mateix la mort del meu pare», admet.
En el futur vol obrir una consulta online que ofereixi un «espai segur» per expressar-se sense fronteres. «Vull ajudar la gent a connectar amb les seves emocions i entendre que no saber què et passa no significa estar boig». No descarta escriure més llibres: per ara se centra en promocionar l’actual, que firmarà aquest Sant Jordi a Manresa.
