CINEMA
El manresà Agustí Franch obté una menció d'honor en el Premi SGAE de guions per a cinema
L'escriptor va obtenir un premi de 5.000 euros en un certament al qual es van presentar més de tres-cents treballs
EFE
El dramaturg i escriptor manresà Agustí Franch (1976) va ser reconegut amb una menció d'honor en el lliurament del Premi SGAE de Guió per a Llargmetratge Julio Alejandro 2026, pel text "Verdugos". Aquesta distinció, que va compartir amb Álvaro Arbina (Vitòria, 1990), autor de "Los años del silencio", comporta una recompensa econòmica de 5.000 euros per a cadascun dels guardonats.
El premi principal, dotat amb 30.000 euros, va ser per Daniel Martín Serrano (Madrid, 1973), amb el guió "El cuadro", un thriller policíac emmarcat en una xarxa de venda d'art falsificat en la qual el poder i la veritat entren en conflicte.
Al 23º Premi SGAE de Guió Julio Alejandro, convocat en honor de qui va ser el guionista de la cèlebre pel·lícula de Luis Buñuel "Viridiana", s'han presentat 308 treballs procedents d'Espanya i Iberoamèrica, rècord de la convocatòria.
El guardó celebra 26 anys de trajectòria convertit en el reconeixement a l'escriptura de guió més important de la comunitat hispanoparlant, equiparat a les ajudes a l'escriptura de guions de l'ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals), i suposa un impuls per potenciar la qualitat de la literatura cinematogràfica.
Marina Seresesky, Félix Viscarret, Pável Giroud, Adán Aliaga, Amílcar Salatti, Pablo Remón, Flora González Villanueva o Arantxa Echevarría són alguns dels creadors i guionistes que han estat reconeguts per aquest certamen.
Precisament, avui s'ha estrenat al Festival de Màlaga el llargmetratge "Yo no moriré de amor", de Marta Matute, que va rebre el guardó fa cinc anys.
