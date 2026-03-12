MÚSICA
Les Espurnes Barroques ompliran de concerts la Catalunya central
El món dels somnis inspira la programació de la 9a edició, que tindrà lloc del 9 de maig al 7 de juny en nombroses localitats del territori
L’Orquestra del Miracle farà el Rèquiem de Mozart i el Cementiri nou d'Igualada acollirà una Vetlla de tres hores de musica i dansa
Lourdes Casademont/ACN
La 9a edició del Festival Espurnes Barroques tindrà una programació inspirada en el món dels somnis, els caps de setmana del 9 de maig al 7 de juny en una vintena de municipis de la Catalunya Central. El cicle es concep com una «experiència cultural» per gaudir amb «tots els sentits» a partir de la música barroca, el patrimoni, la gastronomia i el paisatge, segons els organitzadors. Destaquen propostes com el concert "Rèquiem de Mozart", amb l’Orquestra del Miracle i el Cor Francesc Valls, i el concert-homenatge a l’organista Montserrat Torrent en l’any del seu centenari. Entre els artistes convidats internacionals hi ha el llaütista nord-americà Joel Frederiksen. Les entrades ja estan a la venda.
ELS CONCERTS AL TERRITORI
Sant Joan de Vilatorrada - 9 de maig
Taller El bressol de l’Àfrica. P. Vallejo. Capella Mas St. Joan. 11 h. 10 e.
Rajadell - 9 de maig
Dinar entre vinyes. Ianus Consort. Celler Collbaix. 13.30 h. 42 euros.
Manresa - 10 de maig
Concert Judici a Gesualdo. Cor de Cambra del Palau i Marco Mezquida. Santuari Cova. 18.30 h. 25 euros.
Solsona - 16 de maig
Concert Sr Goldberg, he perdut la son. Linzingen Akademie i El Gecko con botas. Museu. 11 h. 10 euros.
Berga - 16 de maig
Concert Montserrat Torrent: 100 anys en un dia. M. Torrent. J. Figueras, J. de la Rubia, J. Seguí i OMEN. Església de Sta. Eulàlia. 18.30 h. 22 e.
L’Espunyola - 17 de maig
Concert Goldberg entre ovelles. Ensemble Lienzingen Akademie. Cal Pauet. 11 h. 22 euros.
Casserres - 17 de maig
Concert Els somnis d’Enees. Orq. Barroca de Sevilla, R. Faus i N. Aren. Església dels Àngels. 18.30 h. 22 e.
Castellfollit del Boix - 23 de maig
Sopar entre vinyes. Alba Careta i Henrio i Observatori Astronòmic de Castelltallat. Mas Pubill (Celler Entrebosc). 21 h. 48 euros.
Pujalt - 24 de maig
Concert La rêveuse. S. Gervasoni, R. Humet i M. de la Linde. Capella de la Puríssima Concepció. 11 h. 25 euros.
Igualada - 24 de maig
Vetlla. Cia. Magdalena Garzón i Cor Cererols. Cementiri nou. 18.30 h. 22 e.
El Miracle (Riner) - 30 de maig
Concert Somiar i morir. Laia Molina i Luján Comas. Santuari del Miracle. 11 h. 10 euros.
El Miracle (Riner) - 9 maig/7 juny
Instal·lació plàstica Jardí en blau. José Bonell. De 10 a 20 h. Gratuït.
El Miracle (Riner) - 30 de maig
Concert El Rèquiem de Mozart: el somni etern. Orquestra del Miracle i Cor Francesc Valls. Església del Santuari. 18.30 h. 25 euros.
La Molsosa - 31 de maig
Concert Goldberg en dansa. Rodrigo Belío i Cesc Gelabert. Església de Santa Maria. 11 h. 22 euros.
Castelltallat - 31 de maig
Concert Oneiroi. Lluís Coll, Dani Espasa i Xavier Sabata. Església de Sant Miquel. 18.30 h. 25 euros.
Castelladral (Navàs) - 6 de juny
Dinar entre vinyes. Llum Colomer i Maria de Palol. Celler Ladiferenta. 13.30 h. 42 euros.
Súria - 6 de juny
Concert Il combattimento di Tancredi e Clorinda. Ensemble Contratemps. Plaça Poble Vell. 18.30 h. 22 e.
Matamargó (Pinós) - 7 de juny
Concert Elkano: la primera volta al món. Euskal Barrok Ensemble. Església de Sant Pere. 11 h. 22 euros.
Olius - 7 de juny
Concert Bach en somnis. G. Flotats, A. Papp, R. Esquius i E. Villegas. Molí dels Cups. 17.30 i 19.30 h. 22 euros.
El festival, que va néixer el 2018, estarà dedicat al món dels somnis i les diferents etapes amb el lema "In somnium" -en llatí, cap al somni. Amb un total de 25 propostes i una setantena d’activitats socials i educatives protagonitzades pels mateixos artistes, el festival convidarà a obrir la mirada al que és oníric amb una quinzena de concerts -11 produccions pròpies-, cinc tallers, tres àpats en vinyes, observació d’estels, propostes d’arts escèniques i plàstiques, tres encàrrecs a compositors contemporanis i estrenes d’obres de recuperació patrimonial.
Enguany, es repetirà la fórmula de tallers el dissabte al matí i concerts al dissabte a la tarda i diumenge matí i tarda. El seu director, Josep Barcons, va explicar ahir que és una invitació a viure-ho amb «tots els sentits» -oïda, vista, gust, olfacte i tacte per la proximitat de les propostes-. Aquesta edició començarà amb "La vida es sueño", de Calderón de la Barca -«els somnis, somnis són»- i acabarà amb "La tempesta", on Shakespeare diu que «estem fets de la matèria dels nostres somnis».
La inauguració -el 9 de maig a Cervera- serà una coproducció amb el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en la qual La Grande Chapelle estrenarà un programa musical al voltant de "La vida es sueño", «imaginant com seria la seva obra més icònica amb música», segons Barcons.
L’espectacle de cloenda, el 7 de juny a Olius, serà "Bach en somnis", amb el violoncel·lista solsoní Gerard Flotats, l’electrònica del compositor Alexander Papp que ho ha escrit per a l’ocasió i el teatre amb dos actors, el surienc Roc Esquius i Ernest Villegas, dirigits per Marc Angelet. Se’n faran dues funcions.
"Les Variacions Goldberg", de Bach, una obra associada tradicionalment a l’insomni i el poder hipnòtic de la música, ressonarà amb força. D’una banda, el 16 de maig a Solsona, hi haurà l'espectacle familiar "Sr. Goldberg, ha perdut la son!", -el primer que produeix el festival-, un teatre d’ombres i un taller participatiu amb la Cia El Gecko. De l’altra, hi haurà una versió instrumentada per sextet a càrrec del conjunt alemany Lienzingen Akademie, mentre un matalasser de l’Espunyola treballa la llana. I la tercera proposta serà la interpretació per primer cop del ballarí Cesc Gelabert amb la música del jove clavecinista Rodrigo Belío.
Entre els artistes internacionals convidats, destaca el cantant i llaütista nord-americà Joel Frederiksen que per primer cop visitarà Catalunya amb Dreaming Ping, un viatge musical que uneix John Dowland amb Nick Drake i Leonard Cohen.
El director també va destacar «la proposta més arriscada» que es farà al Cementiri Nou d’Igualada, "Vetlla", una instal·lació coreogràfica i musical que durarà tres hores mentre es convida al públic a reflexionar sobre «la mort com a trànsit al somni etern» amb el Cor Cererols i la Cia. Magdalena Garzón. Enguany, el pressupost s’acosta als 400.000 euros, una xifra lleugerament més alta que l’edició passada que va comptar amb uns 5.000 espectadors entre concerts i programació social.
