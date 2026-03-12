Relectura
La Fundació Miró reordena l'obra de l'artista a partir dels seus processos creatius i recupera el Jardí dels Xiprers
'Cercles' s'allunya del relat cronològic o temàtic tradicional per ressaltar la relació de Miró amb els seus espais de treball i amb l'edifici de Sert, i evolucionarà al llarg de dos anys amb incorporacions d'obres i enfocaments nous cada sis mesos
Ramón Vendrell
"Moment clau" del cinquantenari de la Fundació Joan Miró, en paraules de Marko Daniel, el seu director general. La institució va presentar aquest dijous 'Cercles', la nova ordenació de la Col·lecció basada en els processos creatius de l'artista i que s'allunya deliberadament del relat cronològic o temàtic tradicional. "És una manera fresca d'acostar-nos a un creador tan popular com Miró, sempre des del coneixement, l'estima i el respecte", va dir Daniel. La reorganització ha estat comissariada per Teresa Montaner, cap de Col·leccions de la fundació, i Marta Ricart, artista i investigadora. L'exposició evolucionarà al llarg de dos anys, amb incorporacions d'obres i enfocaments nous cada sis mesos. En la seva configuració actual, mostra 102 obres de totes les etapes de Miró, incloses sis cedides temporalment pel Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofía. 'Cercles' marca la recuperació del Jardí dels Xiprers, amb la incorporació de l'escultura en bronze 'Dona', com a part del recorregut museístic.
La reorganització de l'obra de Miró té el seu punt de partida en la investigació de Ricart sobre la relació entre els processos creatius de l'artista i els seus espais de treball a Palma i Mont-roig, gràcies al Premi Pilar Juncosa que va rebre el 2016. Una relació que Ricart va descriure com a "matèrica, no conceptual" i que, a parer seu, va assolir el punt àlgid a l'edifici de la Fundació Joan Miró concebut a mida per Josep Lluís Sert, en què dialoguen art, arquitectura i natura. "És un espai privilegiat que ens parla amb un llenguatge que tots coneixem de manera conscient o inconscient", va assenyalar.
Carpeta de treball reveladora
L'estudi d'una carpeta de treball de Miró de mitjan dècada de 1950 titulada 'Cercle' i en la qual l'artista relacionava imatges del cosmos amb formes circulars creades per l'home al llarg del temps "va corroborar tota la investigació" de Ricart, va indicar Montaner. Sempre és molt present a les mostres de la Fundació Miró l'arquitectura de Sert, va prosseguir la comissària, però més que mai en la relectura de la Col·lecció a la qual dona títol la carpeta 'Cercle', ja que la mostra "explora les connexions que estableixen les obres amb l'edifici".
'Cercles' es divideix en 10 àmbits que posen en relació l'obra de Miró amb l'espai de Sert, alhora que estableixen un diàleg entre peces aparentment dispars: 'Lloc', 'Equilibri', 'Fer i deixar fer', 'Cercles' (el conjunt d'unes 150 imatges i dibuixos de la carpeta esmentada, que permet comprendre en profunditat els mecanismes artístics de Miró), 'Obert i tancat', 'Ritme', 'Lluny i a prop', 'A dalt i a baix', 'Petit i gran', i 'Dins i fora'.
Accions dins de l'exposició
Anna Manubens, responsable de l'àrea de Programació Pública i Social de la Fundació Miró, va remarcar que les activitats relacionades amb 'Cercles' "no seran paral·leles a l'exposició, sinó que succeiran dins de l'exposició". La plataforma d'artistes Fondo ha comissariat 'Un assaig permanent', projecte que introdueix interludis a la mostra en forma de propostes escèniques i d'àudio. La primera anirà a càrrec de la coreògrafa Paz Rojo, de l'11 d'abril al 24 de setembre. 'Manual per construir castells en l'aire', per la seva banda, és una capseta amb fitxes creades per artistes que conviden a explorar l'exposició amb el cos, el joc, la mirada i la imaginació.
Preguntat sobre per què deixarà la direcció de la Fundació Miró al juny, segons va anunciar de manera sorprenent l'entitat al febrer, Marko Daniel va esgrimir el títol de la reordenació: "També hi ha circularitat a la vida. És només el final d'una etapa", va esquivar la qüestió.
