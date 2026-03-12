ENTREVISTA | Joan Esculies Escriptor
«Necessitem cremar etapes de forma ràpida perquè no sabem què passarà»
El manresà parlarà aquest dijous a la seva ciutat natal de la tensió entre llibertat i seguretat que es desplega a la seva novel·la "La gata"
El periodista i escriptor manresà Joan Esculies (1976) presenta avui la seva darrera novel·la, "La gata", en un acte obert al públic que tindrà lloc a la Llibreria Parcir de Manresa a les 19 h. Genís Sinca serà l’encarregat de conduir la trobada durant la qual es parlarà d’un llibre vinculat al precedent, "Un veí ben estrany", que va sortir ara fa un any.
La gata
Joan Esculies
Edicions de 1984
17,90 euros / 160 pàgines
Novel·la
"Un veí ben estrany" acabava amb una pregunta i "La gata" comença amb una altra. Les seves novel·les són de fer-se preguntes?
L’objectiu és que el lector es faci preguntes sobre diferents temes, no donar una resposta feta, sinó que arribi a les seves conclusions.
El protagonisme és per una gata, a diferència de l’anterior. I apareixen alguns personatges que són centrals a "Un veí ben estrany".
Vaig començar a escriure aquest llibre fa deu anys, estava rellegint "La crida del bosc", de Jack London, i em va venir la reflexió següent: què busquem en l’actualitat? Busquem més la seguretat que la llibertat. I en el temps que ha passat des d’aleshores, això s’ha vist reforçat. Vaig escriure La gata en forma de conte, però va anar guanyant gruix i va aparèixer l’Armangué, ...
L’alcalde de la urbanització en la qual transcorre l’acció de la novel·la "Un veí ben estrany", a qui acusen de xenòfob i populista?
Sí, l’Armangué li dona menjar a la gata i la seva presència em vaig adonar que tenia més importància que la gata. Per això vaig separar les històries i vaig fer "Un veí ben estrany", que vam decidir publicar primer.
"La gata" ens presenta les anades i vingudes d’un animal que experimenta aquesta tensió entre la seguretat i el confort i la llibertat i la incertesa. Quin vincle hi ha entre els dos llibres?
Hi ha una voluntat d’explicar la nostra societat, l’entorn social de l’extraradi de Barcelona. Però, sobretot, en l’Armangué hi ha un interès per reflexionar sobre el tema del populisme, sobre aquesta opció que no acaba de ser ni blanca ni negra, un interès per flexionar sobre la seguretat i la llibertat.
Per què va arribar a aquesta tema a partir de Jack London?
La gata, un segle després, mata, metafòricament parlant, el llibre de Jack London. El que fa és dir-li que la seva història ha funcionat durant un segle, però ara ja no.
La història parla d’un gos que viu confortablement amb una família benestant, fins que uns buscadors d’or el rapten perquè necessiten gossos forts a les terres de l’Àrtic. Aleshores, el Buck sent la crida del bosc, de l’instint que el porta caps als llops.
Va de la seguretat a la llibertat. Un segle després, la nostra societat ja no és així, camina cap a la recerca de seguretat. No és que hagi de ser zero i cent, seguretat i llibertat estan un percentatge, ara domina una, ara l’altra. Però el que veiem en la societat occidental és que la gent tendeix a buscar seguretat. Ens fan por els discursos polítics que venen del populisme, l’extrema dreta, ... i per això busquem més seguretat.
Un tema ben actual.
Ho veiem aquests dies amb la guerra. Comença una guerra i ens preguntem què farem, si podem viatjar a un lloc o no, ... Fa cent anys, aquest plantejament no hi era. El món acabava de ser descobert després de les colonitzacions, era un món d’anar a conquerir llibertats. Ara tenim llibertats, però aquest és el joc. La gata surt del confort de les diferents famílies que l’acullen i vol llibertat, però s’adona que la llibertat pot ser molt punyetera.
Per què, però, una gata i no una història amb persones?
Volia fer la contraposició amb "La crida del bosc", situar la gata en un entorn urbà, en contrast amb el gos, que va cap a la natura i es converteix en una mena de llop o gos salvatge. Vull que el lector es pugui sentir interpel·lat per les seves pròpies emocions, sense necessitat d’humanitzar el gat. Avui dia, tot ens fa por. La canalla, abans, anava pel carrer més lliurement, ara sempre estem pensant si vindrà un cotxe, què li passarà a la criatura, ... Volem que tot estigui el màxim de controlat possible. Ens fa por què mengem, sortir a segons quines hores, les companyies, ...
Així no es pot viure.
D’aquestes pors, se n’aprofita el discurs polític per dirigir la societat cap a un cantó o altre. I a mi m’interessa, a través de la figura del gat, que el lector reflexioni sobre tot això. Però hi ha diferents nivells de lectura, pots llegir-la com una novel·la d’aventures, i pots veure-hi temes com la immigració, els senegalesos que recullen ferro en contraposició a l’immigrant que va venir d’Extremadura i ha tingut un ascensor social.
La vida mateixa.
L’animal acaba trobant la seguretat en una residència d’avis, amb unes monges llatinoamericanes, és a dir, que s’aconsegueix a través de la creença en Déu, que és com fer un salt a fora de tota racionalitat possible. Això és el que ens demanen els líders actuals, com Trump. Quan et diu que aquesta és la guerra més forta que han fet, quan vol reescriure la història, tu has de fer un exercici de fe per creure’t aquest paio.
Un món més incert que mai tot i els avenços dels quals gaudim?
Dir que és més incert que mai és difícil, si visquéssim enmig de la guerra dels Trenta Anys o de la 2a Guerra Mundial, també ho diríem. Però és cert que teníem uns paràmetres i tot ha saltat pels aires. Fa cinc anys no hauríem dit que hi hauria una guerra com l’actual, i la promouria un país democràtic. La gent té la necessitat de buscar la seguretat i de cremar etapes de manera molt ràpida perquè no sabem què passarà. La gata tenia més llibertat quan tenia un plat cada dia o quan ha de buscar-se el menjar?
La Florida, La Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, ... vostè hi va viure i ara en fa un territori literari. Què li aporta?
Hi ha molta diversitat de gent que hi viu, s’hi nota molt aquesta societat fragmentada. És un tipus de paisatge urbà que estem acostumats a llegir en autors estrangers com Houellebecq, que parlen dels suburbis de París i Londres. Però hi ha una part del país que no vol veure aquests barris.
