Netflix confirma la seqüela de 'KPop Demon Hunters' després de l’èxit de la primera entrega

Las 'KPop Demon Hunters' / NETFLIX

El Periódico

La pel·lícula 'KPop Demon Hunters' tornarà a Netflix amb una seqüela oficial, que tornarà a estar escrita i dirigida per Maggie Kang i Chris Appelhans, segons ha confirmat la plataforma de streaming aquest dijous a través de les seves xarxes socials.

"Sento un immens orgull com a cineasta coreana que el públic vulgui més d’aquesta història coreana i dels nostres personatges coreans. Hi ha molt més en aquest món que hem construït i estic emocionada per mostrar-ho. Això és només el començament", ha afirmat Kang.

De moment, els fans hauran d’esperar per conèixer la trama i la data d’estrena.

La primera entrega de la pel·lícula va batre tots els rècords a la plataforma de streaming. El passat mes d’agost, el gegant de l’entreteniment va anunciar que la cinta d’animació s’havia convertit en la pel·lícula més vista de la plataforma amb 236 milions de visualitzacions.

Nominada als Oscar

La pel·lícula competirà en les categories de Millor Pel·lícula d’Animació i Millor Cançó Original dels pròxims premis Oscar, que se celebraran diumenge vinent al Dolby Theatre de Los Angeles. A més, el trio Huntr/X de la pel·lícula cantarà a la gala.

Segons la informació d’alguns mitjans nord-americans, l’actuació començarà amb una fusió d’instruments tradicionals coreans i dansa abans de donar pas a les cantants Ejae, Audrey Nuna i Reri Ami —les veus reals del grup Huntr/X a la pel·lícula— perquè interpretin l’èxit 'Golden', la cançó original nominada a l’Oscar.

