Animació
Netflix confirma la seqüela de 'KPop Demon Hunters' després de l’èxit de la primera entrega
El Periódico
La pel·lícula 'KPop Demon Hunters' tornarà a Netflix amb una seqüela oficial, que tornarà a estar escrita i dirigida per Maggie Kang i Chris Appelhans, segons ha confirmat la plataforma de streaming aquest dijous a través de les seves xarxes socials.
"Sento un immens orgull com a cineasta coreana que el públic vulgui més d’aquesta història coreana i dels nostres personatges coreans. Hi ha molt més en aquest món que hem construït i estic emocionada per mostrar-ho. Això és només el començament", ha afirmat Kang.
De moment, els fans hauran d’esperar per conèixer la trama i la data d’estrena.
La primera entrega de la pel·lícula va batre tots els rècords a la plataforma de streaming. El passat mes d’agost, el gegant de l’entreteniment va anunciar que la cinta d’animació s’havia convertit en la pel·lícula més vista de la plataforma amb 236 milions de visualitzacions.
Nominada als Oscar
La pel·lícula competirà en les categories de Millor Pel·lícula d’Animació i Millor Cançó Original dels pròxims premis Oscar, que se celebraran diumenge vinent al Dolby Theatre de Los Angeles. A més, el trio Huntr/X de la pel·lícula cantarà a la gala.
Segons la informació d’alguns mitjans nord-americans, l’actuació començarà amb una fusió d’instruments tradicionals coreans i dansa abans de donar pas a les cantants Ejae, Audrey Nuna i Reri Ami —les veus reals del grup Huntr/X a la pel·lícula— perquè interpretin l’èxit 'Golden', la cançó original nominada a l’Oscar.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía