Tour Europa
Pitbull a Madrid i Barcelona 2026: dates, preus i prevenda d'entrades
El cantant estatunidenc torna a Espanya després de 14 anys d'espera
Clara Dalmau Merencio
El cantant estatunidenc Pitbull, també conegut com a Mr. WorldWide o Mr. 305 -aquest últim, pel codi telefònic de la seva ciutat natal, Miami (Florida, EUA)-, ha anunciat recentment una gira per Europa entre juny i desembre de 2026.
L'artista d'origen cubà, que representa la música urbana llatina a escala mundial, li ha donat el nom de ‘I’m Back’ (‘He tornat’, traduït al català) i, amb aquesta, recorrerà gran part del continent juntament amb el seu convidat especial Lil Jon, guanyador de diversos discos de platí i premis Grammy.
Aterrant a Espanya
Pitbull arribarà a la península Ibèrica el 2 de novembre, fent el seu primer concert a Portugal.
El 4 i 5 de novembre aterrarà a Barcelona i Madrid respectivament.
Aquest dimecres han sortit a la prevenda les entrades per a aquest xou a totes dues ciutats.
Aquestes entrades només les poden adquirir en prevenda els clients del Banco Santander, amb una targeta de pagament Mastercard, a través de la pàgina web oficial de Live Nation.
Segons usuaris de X, el cantant ja ha provocat una cua virtual interminable en tan sols un minut des de l'obertura de la prevenda d'entrades.
Més entrades i els preus
Aquest dijous, dia 12, s'activarà una altra prevenda al mateix web, a les 10 hores, per a tots aquells que s'hagin registrat prèviament a Live Nation. Aquesta venda sí que admetrà la resta de targetes de pagament.
Per als qui no aconsegueixin obtenir-les a la prevenda, hi haurà una última oportunitat aquest divendres, dia 13, a partir de les 10 hores. Aquestes entrades es podran aconseguir a través d'aquest mateix web, també des de Ticketmaster i fins i tot al web d'El Corte Inglés.
Tal com informa Live Nation, els preus de les entrades se situen des dels 70 euros a graderia fins als 480 euros per a experiències VIP. La resta de preus es poden consultar al web oficial de Live Nation.
'I'm Back'
L'artista ha trigat 14 anys a tornar a Espanya per fer un concert. El seu últim xou va ser el 2012 com a part del festival Rock in Rio a Madrid. Tot i això, Pitbull continua sent un dels artistes en actiu més constants de la seva generació.
El seu nom real és Armando Christian Pérez i té 35 anys. Amb aquesta edat, el cantant ha aconseguit arribar a ser una superestrella internacional, guanyant un Grammy el 2016 en la categoria de millor àlbum de Rock llatí, urbà i alternatiu.
Pitbull va fundar el seu propi canal de ràdio a Sirius XM, anomenat Globalization (Globalització, en català) i el seu segell discogràfic Mr. 305 Inc.
El moviment de calbes falses
En aquest tour, l'artista vol trencar el rècord de nombre més gran de persones en un sol lloc portant calbes falses.
I és que els fans de Pitbull, a cada concert on van, es disfressen amb calbes postisses al cap i unes ulleres de sol, la firma estilística per excel·lència del cantant. Així, l'artista ha iniciat un moviment anomenat ‘Bald-E's Unite’ (‘La unió de calbes’, en català).
