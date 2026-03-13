Manresa promou la lectura per a infants i joves en català amb una fira a la FUB
El recinte universitari acollirà demà la primera edició d'un projecte que inclou lectures de contes, presentacions i venda de llibres, tallers i un espectacle de cloenda
La proposta és oberta al públic i se celebrarà durant el dissabte als edificis 1 i 4 d'UManresa a partir de les 10 del matí i fins a la tarda
La pluja, si acaba fent acte de presència, no entorpirà la celebració de la 1a Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa, que tindrà lloc aquest dissabte als edificis FUB 1 i FUB 4 del Campus d'UManresa. Des del matí, el recinte universitari acollirà nombroses activitats, des de presentacions de llibres a tallers passant per una mostra de glosa, clubs de lectura i lectura de contes, entre altres propostes obertes al públic. El certamen neix amb la voluntat d'estabilitzar-se en el calendari cultural de la ciutat, organitzat a tres bandes per l'Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya).
"Quan vam rebre el fons de Josep Maria Aloy", explica Sílvia Mas, directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages, "vam entomar el compromís de promoure la literatura infantil i juvenil en català". Durant l'any, des de l'Espai Aloy s'organitzen diverses activitats i la fira que neix avui "s'aliena amb aquesta idea, que té tres conceptes clau: la lectura, el català i la territorialitat". Tal com apunta Mas, "les tres institucions fem una aposta pel territori, volem que hi passin coses".
La fira es posarà en marxa a les 10 h amb una sessió de contes a l'espai Lab 0-6. A partir d'aquí, els edificis universitaris acolliran una successió d'esdeveniments fins que, a les 18 h, se celebrarà l'espectacle final, "Karibú!", amb Carles Cuberes. "Tenim 150 infants apuntats a les activitats que requerien inscripció prèvia, ja estan plenes", afegeix, però "hi ha moltes altres propostes obertes a tothom".
Durant la jornada, hi haurà un espai per a les presentacions de llibres dinamitzades pels autors, amb mitja hora cadascun. Els escriptors són Alba Llobet, Araceli López, Eva Ferrer, Manel Justícia, Quim Crusellas, Roser Rojas, Joan Ros, Beatrice Nyffenegger, Jèssica Haldon, Jordi Piñero, Núria Closas, Josep Noguera i Núria Albesa.
Així mateix, hi haurà parades de les llibreries de la ciutat: Abacus, 2 de Piques, Downtown, Murmuri, Parcir i Rubiralta, a més de la Papasseit, que recollirà llibres de segona mà en bon estat a canvi de vals per a futures compres a l'establiment. També tindrà parada el segell editorial manresà Zenobita.
Durant el matí, es farà una lectura de contes per a infants a partir de 3 anys, una sessió d'El llibre gegant de Maria Navarrete, una altra lectura de contes per a infants a partir de 6 anys i un reconeixement a l'autora del cartell de la fira, Alba Cirés Corral. L'elecció de la imatge de la fira es va realitzar a través d'un concurs i les imatges participants s'exposaran al llarg del dia.
A la tarda, Manel Justícia explicarà el conte "El Marcel Contaire", el CAE impartirà un taller de treballs manuals i Cor de Carxofa dirigirà una mostra de glosa.
Una de les particularitats de la fira, que la distingeix d'altres propostes similars, és el vincle amb el món universitari i acadèmic. En aquest sentit, prop d'una trentena de professionals d'arreu del país participaran al matí en la Trobada de Mediadors de clubs de lectura, amb la voluntat que el projecte també atengui el component formatiu.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies