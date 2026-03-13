Música
Manresa vibrarà amb el jazz llatí «per culpa» de Paquito D’Rivera
El teatre Kursaal rebrà avui, divendres 13 de març, l’energia musical que hi desplegaran el pianista Pepe Rivero, de prestigi internacional, i la Girona Jazz Project Big Band, amb Aina López Pla de convidada
Fa un parell d’anys el reconegudíssim saxofonista cubà Paquito D’Rivera va actuar a Girona acompanyat de la Girona Jazz Project Big Band. I d’aquesta unió en va sorgir un altre «casament», en paraules de Pepe Rivero, pianista de prestigi internacional i que fa més de 20 anys que acompanya D’Rivera en les seves actuacions. Rivero, també cubà però establert a Madrid des de fa 28 anys, afavorit pel mestre va aportar al concert un parell de temes, un dels quals dedicat a Bebo Valdès, gran pianista cubà. «Paquito D’Rivera és molt generós, i va aprofitar per presentar-me com a pianista i compositor. És una persona a qui admiro i agraeixo que em doni l’oportunitat de mostrar la meva feina», destaca el pianista.
PEPE RIVERO I GIRONA JAZZ PROJECT BIG BAND
Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig Pere III, 35. Manresa. Dia i hora: Avui, divendres 13 de març, a les 20 h. Entrades: 22, 20 i 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.
El pianista i compositor Pepe Rivero (Cuba, 1972) va treballar amb Celia Cruz del 1998 fins que va morir el 2023; i és el pianista de capçalera de Paquito D’Rivera, amb qui ha guanyat un Latin Grammy
Així va sorgir la idea de la col·laboració entre Pepe Rivero i la formació gironina, autèntic referent del jazz orquestral contemporani a Catalunya. L’estiu passat ja van fer a Girona el concert que avui, divendres 13 de març, (20 h) acollirà el teatre Kursaal de Manresa. Va ser a l’aire lliure, al parc de la plaça de les Botxes de Girona, i l’experiència va despendre l’energia del jazz llatí «que ja sabíem que faria vibrar el públic». La unió de Rivero i la Girona Jazz Project Big Band presenta un programa «totalment amb temes meus preparats per a big band». A Manresa, hi haurà alguna sorpresa respecte al repertori que van fer a Girona.
El treball conjunt entre el pianista i la formació gironina es vol que vagi més enllà de Catalunya: «m’interessa portar-los a actuar a Madrid, per Espanya i pel món, com jo vaig normalment. És un amor a primera vista, perquè són uns músics extraordinaris, establerts com a formació. De fet, pràcticament tots els músics tenen el seu propi projecte, i fan aquest treball en comú. Jo fa bastants anys que també tinc una big band i sé que és complicat mantenir una formació gran. El mateix Paquito D’Rivera diu: ‘si vols perdre diners, munta una big band’». També entra en els plans del músic cubà gravar un disc amb la Girona Jazz Project: «crec que serà el proper pas».
«La big band m’encanta»
Pepe Rivero actua en tots els formats a piano sol, a trio... però destaca que les grans formacions «tenen alguna cosa que t’arriba a l’ànima quan escoltes tanta gent i tocant a la vegada. És una sensació que vaig tenir de molt petit, el primer cop que vaig escoltar una big band. És un format que m’encanta». Amb la Girona Jazz Project fan un parell de temes del seu doble CD d’homenatge al pianista estatunidenc Thelonious Monk, que inclou ritmes de rumba, son cubà, txa-txa-txa... «És fascinant poder sonar amb una big band», reitera, alhora que ho compara amb una orquestra simfònica. El seu treball més recent és Yoruba Suite, amb el qual compleix «el somni d’escriure una obra per a una formació tan gran com una simfònica».
El pianista cubà ha volgut comptar en el concert del Kursaal amb la manresana Aina López Pla, que estudia a Boston, al Berklee College of Music, amb una beca de la Fundació Latin Grammy. «Explotarem el seu talent, com a cantant i com a saxofonista, amb un parell de temes preciosos», diu. Destaca que les beques són «una ajuda tremenda per a tots els joves i cal donar-los suport. Per això la tenim com a convidada. Com a membre dels Latin Grammy, també he fet aportacions, perquè sé que funcionen». I assegura que, malgrat que actuaran plegats per primer cop, «en la música i en el jazz simplement començant a tocar ja ens anem entenent».
Subscriu-te per seguir llegint
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages