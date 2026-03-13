Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Netflix roda a la Buresa de Manresa 'La Roja', pel·lícula amb Paco León i Carolina Yuste

Aquest divendres, diferents operaris preparen el rodatge que tindrà lloc dins l'emblemàtic edifici modernista

Imàtge d'un dels camions descarregant l'equipament tècnic per la filmació / Jordi Torres Cusidó

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Netflix està immers en la gravació per la pel·lícula 'La Roja', protagonitzada per Paco León i Carolina Yuste, i una de les localitzacions on es duu a terme és Manresa. Aquest divendres, diferents operaris preparaven el rodatge a l'edifici modernista de la Buresa, que, segons ha pogut saber Regió7, es convertirà en la casa d'un dels personatges de la ficció.

Dirigida per Marcel Barrena, 'La Roja' serà una comèdia dramàtica basada en fets reals i que explicarà la història de l'equip estatal de criquet espanyol, format en gran part per immigrants provinents principalment de l'Índia i el Pakistan.

Aquest matí, hi ha hagut moviment de càrrega i descàrrega de material al carrer de Jaume I, entre senyalitzacions de "prohibit aparcar" per filmació. La reserva d'espai és per avui, de 8 a 21.30 h i, per ara, no se sap fins quan durarà el rodatge a la ciutat ni si tindrà lloc en altres localitzacions.

Juntament amb León i Yuste, també formen part del repartiment Guillermo Lasheras, Óscar de la Fuente, Adrian Rodricc i Atul Vijaykumar Wagh. La data d'estrena és prevista per al març del 2027.

