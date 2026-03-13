Netflix roda a la Buresa de Manresa 'La Roja', pel·lícula amb Paco León i Carolina Yuste
Aquest divendres, diferents operaris preparen el rodatge que tindrà lloc dins l'emblemàtic edifici modernista
Netflix està immers en la gravació per la pel·lícula 'La Roja', protagonitzada per Paco León i Carolina Yuste, i una de les localitzacions on es duu a terme és Manresa. Aquest divendres, diferents operaris preparaven el rodatge a l'edifici modernista de la Buresa, que, segons ha pogut saber Regió7, es convertirà en la casa d'un dels personatges de la ficció.
Dirigida per Marcel Barrena, 'La Roja' serà una comèdia dramàtica basada en fets reals i que explicarà la història de l'equip estatal de criquet espanyol, format en gran part per immigrants provinents principalment de l'Índia i el Pakistan.
Aquest matí, hi ha hagut moviment de càrrega i descàrrega de material al carrer de Jaume I, entre senyalitzacions de "prohibit aparcar" per filmació. La reserva d'espai és per avui, de 8 a 21.30 h i, per ara, no se sap fins quan durarà el rodatge a la ciutat ni si tindrà lloc en altres localitzacions.
Juntament amb León i Yuste, també formen part del repartiment Guillermo Lasheras, Óscar de la Fuente, Adrian Rodricc i Atul Vijaykumar Wagh. La data d'estrena és prevista per al març del 2027.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía