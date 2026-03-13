La Passió d’Esparreguera es pot veure per última vegada en format de matí i tarda aquesta temporada
Fa quatre anys que es va posar a escena una versió més propera i d'una durada més aproximada a espectacles teatrals, 2 h i 30 minuts
Ruben Costa
La Passió d'Esparreguera ha tornat als escenaris aquest cap de setmana i les representacions es poden veure entre el 15 de març i l’1 de maig. Per primera vegada, el públic podrà veure el nou format de 2 hores i 30 minuts, més proper al llenguatge teatral contemporani, i alhora serà una de les últimes ocasions de gaudir de la versió clàssica de matí i tarda. La versió tradicional tindrà tres funcions els dies 15, 22 i 29 de març i serà l'últim any. A partir del 2027 només s'oferirà la versió reduïda i el format matí i tarda "quedarà reservat a representacions excepcionals".
Els preparatius per la temporada són intensos: durant mesos, actors, músics, tècnics i voluntaris assagen conjuntament, treballant escenografia, il·luminació i música en viu. L’orquestra i el cor acompanyen cada funció, i les noves projeccions i millores tecnològiques intensifiquen la immersió del públic. Segons els responsables de l’espectacle, aquest equilibri entre tradició i innovació és la clau perquè La Passió continuï captant l’interès de noves generacions.
La versió de dues hores i mitja adopta "un llenguatge més proper al teatre contemporani, amb un text actual i directe que connecta amb nous públics sense renunciar als valors fonamentals del relat", segons els organitzadors. Ja fa quatre anys que es va estrenar aquest format.
Totes dues propostes destaquen per una escenografia potent i visualment impactant, així com per la seva capacitat d’emocionar l’espectador i fer-lo partícip de la història, mantenint sempre el vincle amb la tradició que defineix La Passió d’Esparreguera.
La representació va ser premiada amb la Creu de Sant Jordi l’any 2012 i declarada d’interès nacional el 1983. És hereva d’una tradició popular que enllaça segles d’història amb el present, i que continua evolucionant sense perdre la seva identitat.
