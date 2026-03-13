La Passió d’Olesa de Montserrat arrenca aquest 15 de març amb una nova temporada d’espectacles
La representació, amb gairebé 500 anys d’història, tornarà a omplir el Teatre La Passió d'Olesa de Montserrat
Ruben Costa
La Passió d'Olesa de Montserrat tornarà als escenaris el pròxim 15 de març al Teatre La Passió d'Olesa de Montserrat. L’espectacle, amb una durada prevista de 2 hores i 15 minuts (amb dues parts i entreacte), ofereix una representació vibrant de la història de la Passió amb una posada en escena espectacular i un llenguatge teatral contemporani. El president de La Passió d'Olesa de Montserrat, Pere Quer, va conduir l’acte de presentació de la temporada 2026 i va explicar que l’objectiu d’organitzar aquesta presentació era “marcar simbòlicament l’inici del període més intens d’activitat de l’entitat”. Quer va recordar que, tot i que l’organització desenvolupa activitats al llarg de tot l’any, el seu moment culminant arriba amb les representacions de La Passió, “quan es posa en escena una tradició amb més de cinc segles d’història”. Amb arrels documentades des del 1538, aquesta tradició cultural compta amb la participació de gairebé un miler de persones voluntàries que, any rere any, fan possible un dels muntatges teatrals més emblemàtics de Catalunya.
La regidora de Cultura d’Olesa, Emma Duran, va destacar la tasca de centenars de voluntaris i voluntàries, que inclouen integrants d’altres associacions teatrals locals, i va qualificar La Passió com “un dels tresors que tenim a Olesa”. Els directors de la representació, Xavier Povill i Joan Gil, van elogiar la concentració i l’energia de tots els participants. Povill va assenyalar que “avui hi havia aquella energia que sempre li demanem als actors i actrius; el dir amb sentit cada paraula, cada frase... Avui tot tenia sentit”. Gil va afegir que “era un engranatge perfecte, fins i tot amb actors que participaven per primer cop”, recordant que només van necessitar 35 segons per buidar l’escenari després de l’entrada a Jerusalem, un dels moments més plens de l’escena.
