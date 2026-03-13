Cita musical al Garraf
El Petit de Cal Eril obrirà el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú amb un concert especial
El certamen s'inaugurarà amb una processó artística pels jardins de la Masia d'en Cabanyes
ACN
'El Petit de Cal Eril' obrirà el 2 de juliol el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú amb una proposta especial, 'El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica', creada especialment per inaugurar el festival. 'El Petit de Cal Eril' és l'àlies del músic Joan Pons Villaró, i l'espectacle, concebut com un ritual col·lectiu amb més d'un centenar de participants de la cultura popular, com els Balls Populars de Vilanova i la Geltrú, combinarà música i arts visuals com les de l'escenògraf Marc Salicrú, en un recorregut pels jardins de la Masia d'en Cabanyes. Segons l'organització, la proposta vol convertir el concert inaugural en una experiència "col·lectiva i irrepetible" que transcendeixi el format habitual de concert.
El Vida 2026 se celebrarà del 2 al 4 de juliol i presentarà un cartell amb figures internacionals, estatals i catalanes. Entre els principals noms destaquen Fatboy Slim, Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Charlotte Crepen, Saint Etienne, Maria Arnal i Amaia.
La programació també inclourà artistes com Osees, Aldous Harding, Cupido, Shame, Sidonie o Depresión Sonora, així com una àmplia presència de talent català amb propostes com Ferran Palau, Maria Jaume, Triquell o Al·lèrgiques al Pol·len. El festival mantindrà igualment la programació nocturna del Vida Club, amb sessions de DJs com Myd, Yung Prado o Cassius.
