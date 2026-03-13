Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

Rosalía, la cantant de moda a Spotify: la catalana ha augmentat més d'un 40% els oients

'La Perla', 'Berghain', 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', entre els temes més escoltats a la plataforma

Rosalía, en una imatge promocional

Rosalía, en una imatge promocional / Sony

ACN

Barcelona

Els oients mensuals de Rosalía han augmentat més d'un 40% pocs dies abans de l'inici de la seva gira internacional del disc 'Lux'. Les últimes dades fetes públiques per Spotify confirmen que la cantant s’ha consolidat com l’artista catalana i espanyola més escoltada del món aquest any a la plataforma. El rastre de 'Lux' deixa alguns dels temes més reproduïts de la carrera recent de Rosalía a Spotify. Entre les més escoltades a escala global hi ha 'La Perla', 'Berghain', 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Divinize', 'La yugular', 'Porcelana', 'Magnolias' i 'Sauvignon blanc'. Després de l’actuació de Rosalía amb Björk als BRIT Awards, el tema 'Berghain' va registrar un augment del 358% en escoltes a Spotify.

De fet, l’àlbum també va marcar un rècord a Spotify en convertir-se en el disc artista femenina de parla hispana més reproduït en un sol dia en la història. El fenomen també es reflecteix en el creixement de les seves reproduccions en diferents països del món des del febrer, quan 'Lux' va publicar-se, especialment a l'Uruguai, Argentina, Suècia, Bèlgica, Portugal, Països Baixos, Regne Unit, Austràlia, França i Canadà.

Notícies relacionades i més

La gira mundial de Rosalía, el 'Lux Tour', començarà aquest dilluns al LDLC Arena de Lió. A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, portant al directe el seu univers sonor al Palau Sant Jordi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents