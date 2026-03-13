Rosalía, la cantant de moda a Spotify: la catalana ha augmentat més d'un 40% els oients
'La Perla', 'Berghain', 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', entre els temes més escoltats a la plataforma
ACN
Els oients mensuals de Rosalía han augmentat més d'un 40% pocs dies abans de l'inici de la seva gira internacional del disc 'Lux'. Les últimes dades fetes públiques per Spotify confirmen que la cantant s’ha consolidat com l’artista catalana i espanyola més escoltada del món aquest any a la plataforma. El rastre de 'Lux' deixa alguns dels temes més reproduïts de la carrera recent de Rosalía a Spotify. Entre les més escoltades a escala global hi ha 'La Perla', 'Berghain', 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Divinize', 'La yugular', 'Porcelana', 'Magnolias' i 'Sauvignon blanc'. Després de l’actuació de Rosalía amb Björk als BRIT Awards, el tema 'Berghain' va registrar un augment del 358% en escoltes a Spotify.
De fet, l’àlbum també va marcar un rècord a Spotify en convertir-se en el disc artista femenina de parla hispana més reproduït en un sol dia en la història. El fenomen també es reflecteix en el creixement de les seves reproduccions en diferents països del món des del febrer, quan 'Lux' va publicar-se, especialment a l'Uruguai, Argentina, Suècia, Bèlgica, Portugal, Països Baixos, Regne Unit, Austràlia, França i Canadà.
La gira mundial de Rosalía, el 'Lux Tour', començarà aquest dilluns al LDLC Arena de Lió. A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, portant al directe el seu univers sonor al Palau Sant Jordi.
