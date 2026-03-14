Fotografia
Entre fàbriques adormides i postals: dues mirades fotogràfiques per redescobrir Igualada
Roger Serrat-Calvó i Cecília Coca presenten al FineArt un recorregut urbà amb intervencions fotogràfiques en gran format a façanes de la ciutat, inspirades en la memòria industrial del Rec i en una història familiar vinculada a les postals
Igualada també es pot mirar amb uns altres ulls: els de les fàbriques adormides del barri del Rec i els de les postals que, encara avui, poden explicar una ciutat. Amb aquesta mirada, el festival FineArt i el centre de cultura contemporània inLoft de Copons han organitzat aquest dissabte al matí un recorregut urbà per descobrir les intervencions dels fotògrafs Roger Serrat-Calvó i Cecília Coca, dues propostes que dialoguen amb la memòria i les històries quotidianes del paisatge urbà.
La trobada ha començat a Cal Boyer – Museu de la Pell, on els dos artistes han presentat els seus projectes davant dels participants abans d’iniciar el recorregut per veure les fotografies instal·lades en gran format a diferents façanes de la ciutat. La proposta parteix d’una pregunta que travessa tota la iniciativa: com fotografiar allò que sovint no veiem?
Segons explicaven els autors, el projecte es va gestar a partir d’una idea antiga vinculada a la correspondència postal. “En un moment en què cada vegada costa més trobar bústies, fa il·lusió rebre una postal”, comentaven durant la presentació, reivindicant aquest gest senzill com una manera de fer visibles llocs i històries que sovint passen desapercebuts.
La memòria silenciosa de les fàbriques
En el cas de Roger Serrat-Calvó, la seva proposta, titulada Entre el somni i la vigília, posa el focus en els espais industrials del barri del Rec. Passejant per aquest antic districte adober, l’artista s’ha fixat en els edificis tancats i en els rastres que hi han deixat el pas del temps i els usos successius.
“Aquests espais revelen el passat d’aquestes fàbriques i recorden l’activitat que hi havia hagut”, explicava Serrat-Calvó. Les seves fotografies —instal·lades en gran format a les façanes— mostren interiors i objectes que esdevenen vestigis d’una memòria industrial encara present, entre la letargia i la persistència del record.
Una ciutat explicada a través de postals
La proposta de Cecília Coca, titulada Igualada exprés, parteix d’una història personal i familiar. L’artista s’inspira en el seu oncle Leandre, que durant anys va treballar a Correus i que conserva una extensa col·lecció de postals d’Igualada.
“El meu tiet té un quadern dedicat a la ciutat amb moltes postals antigues. Em vaig adonar que avui dia gairebé no es poden trobar postals actuals d’Igualada”, explicava la fotògrafa. Durant tres anys, Coca el va fotografiar mentre ordenava la seva col·lecció i mantenia els seus rituals quotidians, fins que va decidir crear una nova sèrie de postals de la ciutat perquè ell mateix les pogués incorporar al seu quadern.
El projecte juga així amb el contrast entre la mirada turística tradicional de la postal i una aproximació més personal i artística del mateix entorn.
Un recorregut per la ciutat
Després de la presentació, els participants han iniciat el recorregut per veure les dues intervencions instal·lades a l’espai públic. Les fotografies, impreses en gran format sobre façanes, transformen temporalment el paisatge urbà en una galeria a l’aire lliure.
La trobada també ha tingut un gest final simbòlic: a l’entrada de Cal Boyer, molts dels assistents han pogut endur-se algunes de les postals creades per Coca, recuperant així el plaer —cada vegada més rar— d’enviar o rebre una imatge per correu.
Amb aquesta proposta, el FineArt, organitzat per l'Ajuntament de la ciutat i l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada (AFI), continua expandint la fotografia més enllà de les sales d’exposició i convidant el públic a redescobrir Igualada a través dels seus rastres, les seves memòries i les petites històries que sovint passen desapercebudes.
