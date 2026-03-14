Oriol Maymó, productor de 'Sirât': "'Valor sentimental' viu els Oscars amb molta més pressió que nosaltres"
Destaca el “segell europeu” del film de Laxe, que li ha permès “un volum més ambiciós”
Xavier Alsinet / Pere Francesch (ACN)
El productor de ‘Sirât’, Oriol Maymó, afronta la gala dels Oscars d’aquest diumenge amb la sensació d’haver fet la feina i sense “pressió” per haver d’obtenir una estatueta. El film d’Oliver Laxe opta a les categories de millor pel·lícula internacional i millor so, però el productor assegura haver ja portat el film a un “port espectacular”. Maymó creu que altres competidors, com 'Valor sentimental', viuran la gala de diumenge amb més pressió per aconseguir premis. Maymó valora com el film de Laxe ha anat “arrelant” entre el públic americà i destaca el seu “segell europeu”, amb finançament de diferents parts del món, fet que ha permès que “tingués un volum més ambiciós”.
“Tenim la sensació que la nominació ja és el premi, venim aquí bàsicament a gaudir-ho”, assegura, “ja hem portat la pel·lícula a un port espectacular”. Maymó, doncs, afronta la doble nominació de diumenge amb “molt poca pressió” per haver d’aconseguir una estatueta, a diferència d’algunes de les seves competidores, com ‘Valor sentimental’.
Pel que fa a la recepció de la pel·lícula als EUA, el productor creu que està sent “força bona”, amb una estratègia d’estrena que ha estat molt diferent de la que s’ha fet a Europa. ‘Sirât’ va sortir en molt poques sales i es va anar augmentant amb el pas de les setmanes. Actualment, segons Maymó, s’ha superat la xifra del milió d’euros de recaptació als EUA i està disponible en 144 sales del país. “Ha anat arrelant perquè s’ha creat la idea de la necessitat de veure-la”, assegura, “està arribant molt bé al públic”.
Per a Maymó, produir la pel·lícula d’Oliver Laxe era “el somni de poder fer una pel·lícula d’autor”, amb “un risc a nivell de dramatúrgia i del públic al qual podia anar destinat, i amb un pressupost una mica ambiciós”. El productor, responsable d’èxits com la saga ‘REC’ o la sèrie ‘Pubertat’, aposta per projecte que tenen “una part de risc” i que tinguin “una visió personal” per part del director. “Com a productor, has de fer els projecte que tu realment vols anar a veure al cinema i a les plataformes”, explica.
“Una coproducció de moltes parts”
‘Sirât’ és una coproducció catalana, però Maymó destaca que és un projecte “de moltes parts”. “Tenim suport per part de Galícia, de l’Estat, de Catalunya, i a la vegada hem fet molta feina amb el Marroc i França”, remarca, “és una pel·lícula que s’ha finançat amb molts diners de moltes petites parts de molts llocs i això ha fet que tingués un volum més ambiciós”.
Així, Maymó creu que, a més de la petjada de la indústria cinematogràfica catalana a la pel·lícula de Laxe, “l’important és tenir el segell europeu” que té el film. “I això és una manera de fer les coses, de narrar, diferent respecte a altres zones del món”, conclou.
El productor aposta per fomentar aquesta línia, perquè “cada cop sembla que el món sigui més petit i la comunicació és més àmplia”. Per això, sosté, cal “conservar les diferents maneres de veure les coses i d’explicar-les, perquè, si no, tot estarà massa unit”.
