El moviment feminista de Manresa va néixer en una llibreria
Nascuda ara farà 100 anys a la capital bagenca, Rosa Riu i Sardans va obrir la primera llibreria feminista de la ciutat
Considerada una de les primeres activistes pels drets de les dones, es va convertir en la porta d’entrada del moviment europeu
“Al taller de la modista feia de tot menys cosir”, deia la Rosa Riu i Sardans. Els seus referents eren Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Magda Oranich i Lidia Falcón; va obrir la primera llibreria feminista de Manresa —i, segurament, la que ha durat més— i era aficionada al surf de vela, a la natació i a trobar causes per a fer-ne ofici. Va néixer ara farà 100 anys a Manresa i és, segurament, una de les primeres activistes (declarades) pels drets de les dones de la ciutat.
“Venia d’una família de classe treballadora; del seu pare, que era molt bo dibuixant i que havia treballat per la joieria Bagués de Barcelona, en parlava molt”, explica Lluïsa Font. La historiadora, vinculada al Centre d'Estudis del Bages, és membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa i cofundadora del portal web Manresanes que han fet història, on en va publicar, el 2012, la primera biografia. Nascuda al carrer del Cós el 1926 i, tot i haver viscut de petita la guerra civil, Riu gairebé no l’evocava mai més que per parlar de dos bombardejos que va patir la ciutat, durant els quals, la família, en lloc d’anar al refugi, “s’amagava sota l’escala de casa”, explica Font. Nogensmenys, el que sí que recordava, i el que sí que la va definir, va ser la dictadura.
Filla d’una família catòlica, només va estudiar un any fora del sistema religiós: “era pel temps dels rojos”, explica l’activista, “em van portar un any a l’institut Lluís de Peguera on els mestres responien als dubtes i els nens i les nenes anàvem junts”. Al posterior franquisme, en canvi, no s’hi va saber adaptar i durant aquells anys “de tancament i foscor”, deia, mai no va comportar-se com la resta de dones de la seva generació. Aquesta manera de fer dissident (ella mateixa es definia com una “nena emprenyadora que no feia gaire el què li manaven”), va tenir la seva primera gran manifestació als anys 40. “Van ser els anys de la piscina”, diu la historiadora. Font fa referència a l’etapa en què Riu era dependenta per a Teixits Sant Domingo, propietat del seu tiet, en una botiga a la plaça Fius i Palà. Com que la feina que li impedia anar a la piscina municipal en l’horari reservat per a les dones, ella hi anava quan li anava bé: “va ser una conquesta de la llibertat personal”, deia. “Jo no l’havia vist en cap moment una dona poruga”, agrega Font.
Pels estàndards de l’època, es va casar gran: tenia 31 anys, i ho va fer amb l’enginyer químic Antoni Cots i Soldevila, “que la va recolzar sempre”, afegeix la historiadora. Però la seva vida matrimonial no va ser la convencional. Ferma defensora dels drets de les dones i de la seva llibertat, el 1972 va fundar, al carrer del Cós 67, la primera llibreria feminista de Manresa: la Llibreria Maragall, en els baixos de la qual naixeria l’embrió del moviment al Bages. Activa entre 1972 i 1983, no només era el lloc on anar a buscar els llibres de temàtica feminista de l’època, sinó el centre neuràlgic d’activistes, sufragistes i dones que vetllaven pels seus drets i pels de totes.
“Es movien per aconseguir les publicacions europees i americanes i van establir com a punt de trobada la llibreria”, explica la historiadora. Activistes com la Marga Martínez i la Montserrat Margarit, futures fundadores de l’Associació de Dones del Bages (1978), van trobar-se allí per primer cop. De fet, entre el 27 i el 30 de maig de 1976, les dones assídues a la llibreria van fer torns a les respectives feines per a poder assistir a les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades al paranimf de la Universitat de Barcelona. En efecte, i tot i que Riu no es va afiliar mai a cap partit polític (malgrat que se li coneixia una afinitat amb les dones del PSUC), la llibreria Maragall no només era un espai de reflexió teòrica: era el lloc on dirigir-se si calia avortar. “Anar al ginecòleg no estava a l’ordre del dia”, diu Font, i la Rosa Riu proporcionava, a aquelles que ho necessitaven, contactes de Londres i Holanda. “S’havia de fer el que tocava fer, i ella anava al ritme dels esdeveniments”, continua, “sempre va ser vista com una persona una mica estranya”.
De fet, un dels seus trets biogràfics més curiosos és la seva afició, ja entrada a la cinquantena, pel surf de vela. “Li va descobrir el fill, i va ser la seva nova piscina”, assegura la historiadora. “Va passar sempre olímpicament de tot el que deien els altres. Si les dones sentien pressió social, ella se la va saltar”, afegeix. Coneguda amb el sobrenom de la feminista —tot i que ella no se l’atribuís directament—, la Rosa Riu va ser sempre partidària de la creació de moviments comunitaris al marge del paraigua institucional i, a més de la llibreria, va ser la fundadora de l’Associació de Veïns de Valldaura i, ja en l’etapa final de la seva vida, membre de l’Associació per la Mort Digna, on es posicionà a favor del dret a l'eutanàsia. “Avui en dia és impensable que la gent s’impliqui massivament en projectes de forma voluntària, i aquest sentiment de comunitat es troba molt a faltar”, diu la historiadora. Rosa Riu i Sardans moriria el 22 d’abril de 2016, deixant, en paraules de Lluïsa Font, “la vida d’una dona que va anar sempre a contracorrent”.
