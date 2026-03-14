Literatura
La primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en català supera amb escreix les expectatives
Més de 1.500 persones s’hi han aplegat per llegir contes, veure espectacles infantils, pintar, escriure i fer manualitats, a més de conèixer el gran ventall de llibres en català que hi ha al mercat
Vist l'èxit, l'organització assegura que l'any vinent hi haurà una segona edició
UManresa ha acollit aquest dissabte la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil en català en què s’hi ha congregat més de 1.500 persones. La iniciativa, pensada per donar visibilitat a la producció literària per a infants i joves en llengua catalana i fomentar la lectura entre les noves generacions, “ha superat amb escreix totes les expectatives” segons ha dit Sílvia Mas, directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages. Explica que totes les activitats han estat plenes i que fins i tot, han hagut de "desdoblar grups perquè pogués entrar més gent de la que hi havia prevista”. Per això, les tres institucions organitzadores (l’Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa) asseguren que hi haurà una segona edició i que han de mirar “com fer-la encara més gran”.
L’esdeveniment s’ha celebrat entre els edificis FUB1 i FUB4 i des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda el vestíbul de la FUB1 on hi havia l’espai de compra de llibres “ha estat ple contínuament”, assegura Mas. Durant el matí s’han fet diverses activitats, entre les quals una sessió d’El llibre gegant, una història ideada per Maria Navarrete titulada ‘El fil daurat que tot ho cus’. Durant el taller cada família triava si pintar amb pintura, retoladors, colors o ceres per després ajuntar els grans folis i construir el llibre gegant col·lectivament.
Al vestíbul de la FUB1, pares i mares amb els seus fills i filles recorrien les diferents parades de les llibreries de la ciutat: Abacus, 2 de Piques, Downtown, Murmuri, Parcir, Rubiralta i Papasseit. Molts dels infants passejaven amb un conte a la mà després de visitar els estands.
La llibreria Papasseit era l’única que recollia llibres de segona mà en bon estat a canvi de vals per a futures compres. Anna Roca, copropietària de la llibreria, explica que durant tot el matí s’han recollit més de quaranta llibres. “És important ensenyar que als llibres se’ls pot donar una segona vida i que els infants, un cop han acabat l’etapa d’uns els poden donar perquè un altre infant el pugui aprofitar”. Roca també destaca que la literatura infantil i juvenil és un camp en creixement, “els joves llegeixen i les famílies empenyen perquè els més petits també ho facin”. Està contenta que Manresa hagi tingut aquesta iniciativa que se suma als clubs de lectura o els contacontes, que assegura que “funcionen molt bé”.
Tot i la previsió de pluges, fins a la tarda no ha caigut ni una gota. Tanmateix, l’organització va decidir traslladar les activitats a dins. Dolors Pardo, de la llibreria Parcir, explica que “ha estat una sorpresa, tot i el mal temps ha vingut molta gent, estem molt contents”. Josep Maria Fius, de Plataforma per la Llengua de Manresa, hi coincideix. “En ser la primera edició no sabíem com reaccionaria la gent i hem dedicat esforços a fer publicitat i a fer-ho arribar a les escoles i ha funcionat”, explica. Pardo creu que “és una iniciativa que està molt bé per acostar la lectura i els llibres als nens i als adults perquè així tenen una àmplia gamma per poder triar diferents estils i tipus”.
Fius relata que la idea va sorgir arran d’un sopar amb amics en què es va comentar que faltava una fira així a la comarca, i que després es va començar a treballar amb l’Ajuntament i la Universitat. Des de la Plataforma diuen que l’objectiu és que la iniciativa tingui continuïtat. “No volem que això sigui un bolet, volem que hi hagi més edicions perquè creiem que és una eina molt útil per a la ciutat i també per al país”.
Els infants i els contes han estat els protagonistes de la jornada. La Noe, escriptora i il·lustradora del grup de rondallaires Vivim del cuentu, explica que a 2/4 d’11 del matí han fet l’espectacle “Els misteris de la Tieta Remei” per a infants a partir de tres anys i, una hora més tard, “Contes desexplicats”, una col·lecció de contes pensats per “trencar amb els rols de gènere, donar una volta als contes més tradicionals i donar-hi un nou enfocament entre divertit, crític i que la canalla s’ho passi bé”.
