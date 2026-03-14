EXPOSICIÓ

Tanit Plana oposa la intel·ligència artificial a la violència estatal

La fotògrafa berguedana indaga en la brutalitat que rep i exerceix el cos de funcionaris en la mostra "Disfuncionàries", a la Fundació Joan Brossa de Barcelona

Tanit Plana, en un dels espais de l'exposició "Disfuncionàries" / MIREIA ARSO

Toni Mata i Riu

Barcelona

La Tanit Plana va entrar a la presó i en va sortir reformada. Conscient, convençuda i preocupada. I temps després expressa els neguits que l’acompanyen des d’aleshores en l’exposició "Disfuncionàries", que es pot veure -palpar, notar, experimentar- fins a finals d’aquest mes de març al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, a Barcelona. «Amb la intel·ligència artificial puc reflexionar sobre les violències», afirma la fotògrafa que ha bastit una mostra sense fotografies, però amb moltes imatges mig amagades, per parlar de brutalitat estatal, angoixa burocràtica i el pes creixent de l’algoritme en les nostres vides.

DISFUNCIONÀRIES

Lloc: Fundació Joan Brossa/Centre de les Arts Lliures. c. Flassaders, 40. Barcelona.

Horaris: fins al 29 de març. Obert els dimarts, de 16 a 20 h; de dimecres a dissabte, d’11 a 20.30 h; diumenge, d’11 a 18 h.

Entrades: entrada gratuïta; consultar tarifes de les activitats a la pàgina web www.fundaciojoanbrossa.cat.

«Vaig anar al Centre Penitenciari de Joves de La Roca del Vallès, on hi ha nois de 18 a 24 anys que van travessar el Mediterrani sense documentació quan encara eren menors», explica Plana: «estava fent un treball sobre ells, del qual el Museu Nacional d’Art de Catalunya va comprar uns retrats l’any passat, i em vaig plantejar que el cos de treballadors de l’Estat, els funcionaris, són persones que pateixen la violència d’aquest Estat, però també estan tota l’estona practicant la violència que representa l’Estat».

Acció sonora de Meritxell del Soto

L’artista sonora Meritxell de Soto farà avui a la nit, de 21 a 22 h, una activació 'site-specific' de l’exposició de Plana, mitjançant la pràctica coneguda com critical DJing. Aquesta acció sonora consisteix en intervenir, desmuntar i reprogramar els imaginaris institucionals mitjançant el muntatge, la fricció i la re-contextualització de materials sonors. Les entrades es poden adquirir al web.

La paradoxa de la fotògrafa va ser que «a les persones que més m’interessava fotografiar, els funcionaris, no les podia fotografiar i vaig pensar què està passant perquè això sigui així, què amaga la impossibilitat de prendre imatges». El funcionari és el guàrdia de la frontera que decideix qui entra i qui no, és l’inspector d’hisenda que et reclama diners, és el policia que et posa una multa ... «i els pots mirar als ulls, són persones».

On no pot arribar la fotografia, ho fa la IA. «Vaig començar a generar moltes imatges a partir dels cossos dels funcionaris, però no les volia ensenyar a l’exposició», apunta Plana. Per això cal buscar-les en unes tauletes disposades en accessos difícils i reunides en una publicació camuflada entre altres dispositius escenogràfics. La posada en escena a la sala, sorprenent, és «una reflexió sobre la pèrdua del cos».

Imatge generada amb IA per Tanit Plana / TANIT PLANA/IA

Un estri per trepanar cranis i un altre per trencar ossos, piles de teclats d’ordinador vells, plafons de cubicles de despatxos, un retrat del rei Joan Carles I de jove, una llitera de ginecòleg, ... «rastres d’oficines, d’artefactes que deformen cossos, una obertura a la paret, un filtre de refrigeració, ... volia mostrar les tripes, els mecanismes de control i gestió per part de l’estat».

I l’algoritme, paraula fetitxe de la contemporaneïtat, «el millor disfuncionari, que provoca una esquerda moral perquè no tens a qui mirar a la cara; és la desaparició del cos. I el que ve, encara és més dur».

Si en un nivell de l’espai expositiu hi ha els rastres del funcionariat clàssic, l’inferior l’ocupa una imatge gegant d’una dòmina BDSM generada per IA -Plana fa servir la plataforma KREA.AI- i una taula d’autòpsies amb un led que repeteix que l’algoritme executa «l’ideal burocràtic sense fissura». La IA «farà molt bé la feina de control de la població».

Notícies relacionades i més

Plana es pregunta «quin paper tenen els estats en relació amb l’algoritme de control, són propis o subcontractats, quants diners s’hi destinen?». L’opacitat és un element més a afegir al món inquietant de les disfuncionàries.

