Premis de Hollywood
Qui guanyarà l’Oscar 2026? Això és el que diuen les prediccions
El portal ‘Gold Derby’, principal referència del sector en les apostes sobre premis de cine i televisió, apunta a una victòria d’‘Una batalla tras otra’ malgrat el rècord de nominacions d’‘Els pecadors’
Rafael Tapounet
Tot i que el nombre de nominacions (16, un rècord històric) semblava atorgar de sortida la condició de favorit a ‘Els pecadors’, la gala de la 98a edició dels Oscars, que se celebra diumenge al Dolby Theatre de Los Angeles, acabarà coronant ‘Una batalla tras otra’. Això és, almenys, el que hores abans de la cerimònia apunten els auguris més fiables, segons els quals la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que parteix amb 13 candidatures, serà el títol més premiat, amb sis estatuetes, incloses les de millor film, millor director i millor actor de repartiment. ‘Els pecadors’, de Ryan Coogler, haurà de conformar-se amb quatre trofeus (entre els quals, el de millor actor), mentre que ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, s’imposarà en tres categories i la producció espanyola ‘Sirat’, d’Oliver Laxe, se n’anirà sense premi.
Aquestes són algunes de les prediccions de ‘Gold Derby’, un portal nord-americà que des de l’any 2000 es dedica a informar, analitzar i debatre de manera exhaustiva sobre els principals premis de cine i de televisió i que en les últimes temporades s’ha convertit en la principal referència del sector a l’hora de fer apostes sobre possibles guanyadors, gràcies a un sofisticat mètode que combina de manera ponderada les opinions dels redactors de la publicació, d’un panel de periodistes experts, dels usuaris de la web que han registrat un nivell més gran d’encerts en les edicions anteriors i dels lectors en general.
Els pronòstics de ‘Gold Derby’ per als Oscars d’aquest any han anat fluctuant en funció de factors tan diversos com el palmarès d’altres guardons (els Globus d’Or, els de l’associació de productors, els BAFTA, els del sindicat d’actors...), l’estatus dels publicistes contractats per dissenyar les campanyes de promoció, les polèmiques a les xarxes socials o l’èxit de les festes i recepcions organitzades per recolzar una pel·lícula o una altra. Poques hores abans de l’inici de la cerimònia d’entrega de premis i amb les votacions dels acadèmics tancades des del 5 de març, aquestes són les previsions del portal en les principals categories:
Millor pel·lícula
‘Una batalla tras otra‘ és la clara favorita en la categoria reina, amb un 75,5% de possibilitats d’emportar-se l’estatueta. En els últims dies, ‘Els pecadors’ ha anat retallant distàncies, però, amb un 22,1% d’opcions, encara queda lluny. Qualsevol altre guanyador seria una sorpresa majúscula.
Millor director
Aquí, Paul Thomas Anderson no té rival. Segons les prediccions, el director d’‘Una batalla tras otra’ recollirà la seva primera estatueta sense baixar de l’autocar. El percentatge d’opcions de Ryan Coogler (‘Els pecadors’) és reduïdíssim. El dels altres tres nominats és directament nul.
Millor actor protagonista
En aquesta categoria sí que hi pot haver partit. Catapultat l’última setmana, Michael B. Jordan arriba a la cita amb avantatge pel seu doble paper a ‘Els pecadors’, però Timothée Chalamet encara conserva possibilitats i el brasiler Wagner Moura (‘L’agent secret’) es presenta com el possible tapat.
Millor actriu protagonista
Només hi ha un nom sobre la taula. El de la irlandesa Jessie Buckley (‘Hamnet’). Ni més ni menys que un 97,2% de possibilitats de guanyar li atorga ‘Gold Derby’. Rose Byrne (‘Si tuviera piernas te daría una patada’) esgarrapa un ínfim 2%. Renate Reinsve, Emma Stone i Kate Hudson ni compten.
Millor actor de repartiment
Es presentava com un duel entre Sean Penn (‘Una batalla tras otra’) i Stellan Skarsgaard (‘Valor sentimental’), però les opcions de l’actor suec s’han devaluat en els últims dies i Penn es consolida com el favorit. Delroy Lindo (‘Els pecadors’) es manté a l’expectativa.
Millor actriu de repartiment
Aquesta cursa la lidera amb un marge cada vegada més ampli la veterana Amy Madigan (‘Weapons’), seguida per la sorprenent Wunmi Mosaku (‘Els pecadors’) i per una Teyana Taylor que després de guanyar el Globus d’Or per ‘Una batalla tras otra’ s’ha anat desinflant en les apostes.
Millor pel·lícula internacional
La noruega ‘Valor sentimental’, de Joachim Trier, té la majoria de les paperetes per aconseguir l’Oscar, però una victòria de la brasilera ‘L’agent secret’, de Kleber Mendonça Filho, tampoc seria una sorpresa. Entre els títols cinc finalistes, ‘Sirat’ és el que sembla tenir menys opcions.
Millor so
En l’altre apartat en què ‘Sirat’ té una nominació s’imposa amb claredat el terrabastall de ‘F1: la película’. El segueixen, a bastanta distància, ‘Els pecadors’ i la pel·lícula espanyola, que avantatja, això sí, a superproduccions com ‘Una batalla tras otra’ i ‘Frankenstein’ (no és poca cosa).
Altres guardons
Segons les prediccions de ‘Gold Derby’, ‘Una batalla tras otra’ completarà la seva collita amb els premis al millor guió adaptat, la millor fotografia i el millor muntatge, mentre que ‘Els pecadors’ s’imposarà en les categories de guió original, música i càsting. ‘Frankenstein’ s’emportarà les estatuetes de disseny de producció, vestuari i maquillatge i perruqueria; ‘Les guerreres K-pop’ triomfarà com a millor pel·lícula d’animació i millor cançó, i ‘Avatar: Foc i cendra’ s’imposarà en l’apartat d’efectes visuals.
