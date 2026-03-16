Peregrinació a Lió per Rosalía
Aina, fan de Rosalía que viatja a Lyon per veure l’inici del «Lux Tour»: "Dormirem a l’autobús de tornada a Barcelona, però estic disposada a fer el sacrifici per veure-la"
Tres seguidors de l’artista de Sant Esteve Sesrovires expliquen el seu viatge a la ciutat francesa i les seves expectatives sobre l’espectacle i la gira
Alba Giraldo
L’expectació per veure per primer cop el nou espectacle de la cantant Rosalía ha portat molts fans a organitzar viatges exprés fins a Lió per assistir al primer concert del ‘Lux Tour’. Tres seguidors de l’artista expliquen el seu viatge a la ciutat francesa i les seves expectatives sobre l’espectacle i la gira.
Aina: «Dormirem al bus, però estic disposada a fer el sacrifici»
L’Aina, de 25 anys, viatjarà des de Barcelona a Lió per veure el concert. "Vam decidir anar-hi la primera data de la gira, primer perquè no vam aconseguir entrades per a Barcelona, i després perquè en una primera data sempre hi ha més sorpresa, molta incertesa i moltes ganes tant per part de l’artista com també dels fans per veure com comença aquesta nova era", explica la jove.
El viatge, en aquesta ocasió, serà breu. L’Aina i el seu acompanyant volaran fins a Lió el mateix dilluns i tornaran a Espanya amb autobús immediatament després del concert. El pla, per abaratir costos i poder arribar a la feina l’endemà, no inclou passar la nit fora de casa. "Serà un viatge exprés. No agafarem hotel ni farem nit enlloc, dormirem al bus de tornada a la ciutat", explica. "Arribaré a Barcelona i me n’aniré directa a la feina. És un sacrifici, però estic disposada a fer-lo per poder presenciar aquest tros d’espectacle que serà el Lux Tour", assegura. Per ells, el cost total del viatge, entre transport i entrada, ronda els 170 euros per persona.
Després de l’impacte global de l’etapa anterior de la cantant catalana, amb Motomami, i després de veure l’estètica que ha envoltat Lux, molts fans esperen un gir creatiu per a la gira d’aquesta nova era. "Les expectatives que tinc per a aquest concert estan plenes d’incertesa", admet l’Aina. "Sento que serà una cosa completament diferent a Motomami, que va ser espectacular, amb aquest toc tan únic que ella sempre proporciona", comenta, ja que, per ella, Rosalía "és una artista que tot el que fa ho fa amb una intenció i amb un rerefons, i ens proporciona una experiència única i supertransgressora".
"Espero un xou una miqueta més íntim que el que va ser l’era anterior, ja que és un so totalment diferent", explica la jove fan. "La meva opinió és que tindrà una vibra més elegant, més hipnòtica, on la música i l’estètica d’aquest àlbum es fusionin i el focus principal sigui la seva veu", expressa. "M’imagino un xou ple d’atmosfera, llums i silencis que reflecteixin aquesta dualitat entre l’íntim i el poderós que transmet el disc", acaba explicant.
Borja: «Escoltar-la és com presenciar la construcció d’un llegat»
El Borja, de 30 anys, s’ha desplaçat des de Madrid fins a Barcelona i després volarà cap a la ciutat francesa per assistir al concert. "Em gastaré entre entrada, viatge i hotel al voltant de 400 o 500 euros", explica. Però per ell, en aquest cas, el cost no és un obstacle: "Ho visc com una inversió. És una cosa que m’emociona i segur que ho recordaré tota la vida". "No és una artista que només tregui discos, sinó que cada era redefineix el que pot ser el pop a Espanya i a escala internacional. Crec que és una oportunitat increïble poder ser allà des de l’inici, quan tot comença", apunta.
Segons la seva opinió, el nou tour podria ser molt diferent de la gira anterior de la cantant catalana. "Crec que serà maximalista respecte al Motomami Tour i gairebé com una performance o una obra de teatre. Probablement trencarà les regles del que esperem en un concert pop". Tot i que l’artista sol generar debat amb cada projecte, el Borja creu que la seva trajectòria parla per si sola: "En cada projecte ha demostrat que l’ambició artística i l’èxit poden anar de la mà".
I és que per ell, l’impacte de Rosalía va més enllà de la música: "Representa llibertat creativa, emocional i personal, i la idea que un artista espanyol pot dialogar amb el món sencer sense perdre la seva pròpia identitat". "Crec que quan un escolta Rosalía no només escolta la seva música. Sent que està presenciant la construcció d’un llegat", conclou.
Iker: «És l’única artista per qui aniria a tres concerts a tres ciutats diferents»
L’Iker, de 21 anys i de Galícia, ha organitzat el seu propi recorregut per poder veure l’artista en diferents moments del tour. "La veuré en la primera data a Lió i després en la tercera tant a Madrid com a Barcelona", explica. "És l’única artista per la qual aniria a tres concerts a tres ciutats diferents i pagaria per tots els viatges", assegura. L’Iker ha hagut de fer una gran inversió per veure-la. Entre entrades i transport, el pressupost total s’acosta als 500 euros. "En entrades de concerts són uns 275 euros pels tres i pel que fa a transport, uns 200 euros amb sis vols, un autobús i un tren", assegura.
Un dels principals motius per viatjar a la primera data de la gira és viure l’espectacle a cegues. "Em fa il·lusió veure-ho tot per primera vegada. No m’agrada anar a un concert amb espòilers i anant a la primera data m’estalviava haver d’esquivar vídeos a TikTok o coses que em poden explicar altres fans que van a una data anterior a la meva", explica.
L’admiració que sent l’Iker cap a Rosalía ve de lluny: "És la meva artista favorita des de fa set anys. He crescut amb la seva música i sempre la vaig tenir per sobre de la resta". "Em segueix a Tiktok, sap que existeixo", comenta emocionat. El seu primer concert va ser en l’estrena del Motomami Tour a la Corunya, fa ja tres anys. "Sense haver acampat ni ser vip, vaig tenir primera fila i vaig ser una de les persones que va cantar amb ella La noche de anoche, ja que en aquell tour baixava amb el micròfon a cantar amb els fans", recorda. I la història va seguir: "Cinc mesos després, a Praga, em va llegir un cartell on recordava el moment d’haver cantat amb ella en el primer concert".
Rosalía i Iker també han interactuat per xarxes socials a través de m’agrades i retuits. "Vaig fer un reel parlant sobre Motomami que es va fer bastant viral i va fer que el disc pugés 20 llocs a Espanya a Spotify aquella setmana i que tornés a entrar al top 200 d’alguns països de Llatinoamèrica". "Rosalía em va començar a seguir a Twitter a partir d’aquests fils", afirma. "Fa poc vaig començar a pujar algun TikTok sobre ella i li va donar m’agrada a tres i em va començar a seguir en aquesta xarxa", afegeix orgullós.
