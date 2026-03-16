‘Una batalla tras otra’ conquereix amb sis estatuetes els Oscar
‘Sirat’ es queda sense estatuetes en les dues nominacions en una edició en què documentals i films estrangers s’encarreguen de recordar a Hollywood les guerres i el patiment
Idoya Noain
L’any en què el cinema ha perdut, entre d’altres, Robert Redford, Barbra Streisand va cantar aquest diumenge a la cerimònia dels Oscar The way we were, Tal como éramos. I aquesta mirada nostàlgica al passat s’adapta a aquesta 98a edició dels premis de Hollywood, un Hollywood transformat, cada vegada més obert a membres i audiències globals, però que també ha tornat a formes antigues, potser buscant la pròpia supervivència de la indústria.
L’Acadèmia s’ha rendit amb sis Oscar, inclòs el de millor pel·lícula, a ‘Una batalla tras otra’, l’obra d’un cineasta de llarga i brillant trajectòria com Paul Thomas Anderson. Aquest va recollir les seves primeres estatuetes d’aquesta apreciable carrera amb el de guió adaptat i després va sumar el de director, un reconeixement que no li va arribar amb altres títols com 'El hilo invisible', 'The Master', 'There Will be blood (Pozos de sangre)' o 'Magnolia'.
La seva pel·lícula, basada molt lliurement en Vineland, de Thomas Pynchon, també va aconseguir el primer Oscar de la història al millor càsting, així com el tercer Oscar per a Sean Penn, aquesta vegada com a actor de repartiment, que no hi va ser present i que, segons informació de The New York Times, havia viatjat a Ucraïna. També va guanyar pel muntatge.
L’altra gran guanyadora de la nit, que havia arribat amb un rècord històric de 16 nominacions i va marxar amb quatre Oscar, va ser ‘Los pecadores’. Li va valer el premi de guió original a Ryan Coogler i el d’actor protagonista a Michael B. Jordan, que va donar la sorpresa davant d’altres favorits com Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio o Wagner Moura. A més d’un premi per la banda sonora (el tercer als 41 anys per a Ludwig Göransson), va fer història amb l’Oscar de fotografia per a Autumn Durald Arkapaw, la primera dona, i la primera dona de color (és filla d’afroamericà i filipina), que guanya en aquesta categoria i que va deixar un moment únic al Dolby Theater en demanar que s’aixequessin totes les dones presents.
Són Oscar, com el de l’actriu Jessie Buckley pel seu treball protagonista a ‘Hamnet’, o el de la septuagenària Amy Madigan com a actriu de repartiment a la pel·lícula de terror ‘Weapons’, que fan honor a la tradició de Hollywood.
Les guerres i la política
Però aquests Oscar no arribaven en el buit. El món està immers en la guerra oberta pels Estats Units i Israel a l’Iran i en les conseqüències encara brutals de la que Israel ha lliurat contra els palestins a Gaza, així com en la invasió llançada per Vladímir Putin a Ucraïna. El mateix EUA veu degradar-se la seva democràcia a passos de gegant des del retorn a la presidència de Donald Trump. Però res d’això, més enllà de l’absència de Penn, s’hauria dit en els principals guardons d’aquesta nit de festa del cinema a Los Angeles. De fet, Anderson, tot i haver signat una pel·lícula de profund contingut polític, que parla sobre qui queda atrapat en formes del passat i qui canvia amb els temps per continuar construint futur, va acabar les seves paraules en el discurs de millor pel·lícula no parlant de res d’això, sinó convidant a prendre’s “un martini”.
L’era del cinema polític més arriscat i compromès de Hollywood sembla absent. Fins i tot a l’hora dels discursos. I va quedar en mans de documentalistes i estrangers recordar als espectadors el que està passant al món real, aquell que el cinema té capacitat de reflectir i canviar, com recordava la cita de Redford que es va llegir en una gran pantalla al tancament del segment en la seva memòria: “La glòria de l’art és que no només pot sobreviure al canvi, sinó que pot liderar-lo”.
El recordatori el van fer guanyadors, perdedors i presentadors com Javier Bardem, que es va endur una gran ovació quan, en sortir a l’escenari a presentar el premi a millor pel·lícula internacional, va clamar en anglès els mateixos missatges que portava a la solapa: “No a la guerra” i “Palestina lliure”.
La noruega ‘Valor sentimental’ va deixar sense l’Oscar en la categoria ‘Sirat’, la pel·lícula d’Oliver Laxe, que va anar al teatre amb un fermall de mitja síndria que representa també Palestina i que va veure com ‘F1’ deixava també la seva feina sense l’Oscar al so. I Joachim Trier va donar al públic un aplaudit missatge en què parafrasejava James Baldwin: “Tots els adults són responsables de tots els nens. No votem polítics que no tinguin això en compte”.
El discurs més directament polític es va sentir quan ‘Mr. Nobody contra Putin’ es va alçar amb el premi al millor documental i va parlar David Borenstein, l’estatunidenc nascut a Miami que ha dirigit aquest treball construït amb el material que va gravar un educador en una petita localitat de Rússia quan va començar la invasió d’Ucraïna i també l’adoctrinament i la propaganda. “La pel·lícula tracta sobre com perds el teu país”, va dir.
“El perds amb innombrables petits actes de complicitat. Quan som còmplices quan un govern assassina gent als carrers de les nostres ciutats. Quan no diem res quan els oligarques prenen control dels nostres mitjans i controlen com podem produir i consumir. Tots afrontem una elecció moral. Però, per sort, fins i tot un ningú és més poderós del que creus”. Quan va donar la paraula a Pavel Talakin, el protagonista del documental, va implorar: “En nom del nostre futur, en nom de tots els nostres nens, parem ara totes aquestes guerres”.
O’Brien
En uns Oscar on també hi va haver tres premis per a ‘Frankenstein’ (direcció de producció, vestuari i maquillatge i perruqueria) i dos per a ‘Les guerreres del K-Pop’ (pel·lícula d’animació i cançó), va tornar a exercir de mestre de cerimònies Conan O’Brien. I ho va fer com l’any passat, amb eficàcia i encert, i ell sí que va deixar caure en les seves intervencions notes polítiques, però res especialment directe.
Va obrir la gala caracteritzat com el personatge de la tieta Gladys de ‘Weapons’, que li va valer l’Oscar a Madigan, en un muntatge que el va portar per diverses de les pel·lícules nominades, i ja en directe a l’escenari del Dolby va brillar amb el seu humor. Es va referir a la desafortunada declaració de Timothée Chalamet donant gairebé per morts el ballet i l’òpera, dient-li que havia deixat fora el jazz. I fins i tot es va atrevir a arrencar rialles a Ted Sarandos fent broma que era la primera vegada que el cap de Netflix era en una sala.
O’Brien també es va atrevir a fer comèdia amb temes espinosos de l’actualitat, com el cas del pederasta i criminal sexual Jeffrey Epstein, remarcant que, tot i que aquest any no hi havia actors britànics nominats, la resposta d’un portaveu del Regne Unit és: “almenys nosaltres arrestem els nostres pedòfils”. I sense citar Donald Trump va deixar clara la referència a l’egòlatra president quan va dir en broma que es retransmetia en directe des del “teatre dels penis petits”. “Veurem si s’atreveix a posar el seu nom davant d’això”, va deixar anar.
Al llarg de la cerimònia va anar deixant més pinzellades còmiques, des de explicar com el 2029 els Oscar passaran a YouTube i es veuran interromputs per anuncis, fins a presentar una suposada empresa que destrossa clàssics per adaptar-los a la verticalitat del mòbil. Però O’Brien també va deixar espai per posar en el monòleg inicial una nota sensible i seriosa. I va optar per no citar la guerra, ni problemes concrets dels Estats Units o d’un altre país, sinó per donar un toc d’esperança. “Tota la gent que mira arreu del món és molt conscient que aquests són dies molt caòtics i aterridors. És en moments com aquests que crec que els Oscar ressonen especialment”, va dir.
“31 països de sis continents estan representats aquesta nit, el producte de milers de persones que parlen llengües diferents, treballant dur per fer alguna cosa bella. Retem homenatge aquesta nit no només al cinema sinó als ideals d’art global, col·laboració, paciència, resiliència i la qualitat més escassa avui dia, l’optimisme. Així que, si us plau, celebrem, no perquè creguem que tot està bé, sinó perquè treballem i esperem que sigui millor”.
