Rosalía omple Lió pel primer concert de la gira mundial 'Lux': "Amb ella, el principal espectacle és la veu"
Fans d'arreu viatgen fins la ciutat francesa per l'actuació que dona el tret de sortida al 'tour' mundial de l'artista
Marta Vidal Vilalta (ACN)
Milers de fans de Rosalía han viatjat fins a Lió, a França, per assistir aquest dilluns al primer concert de la gira mundial 'Lux Tour'. A les portes del LDLC Arena de la ciutat francesa s'hi ha congregat fans d'arreu, també provinents de Catalunya, que s'han traslladat fins aquí per poder viure l'espectacle que donarà el tret de sortida a l'esperada nova gira de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires. "Espero una veu de 10. Amb ella, el principal espectacle és la veu", ha afirmat l'Aina, fan de l'artista catalana que ha viatjat des de Barcelona per veure-la en directe. També ho han fet la Paula i la Verònica, dues germanes de Girona que asseguren que la nova proposta de Rosalía és "impressionant" i "s'ha de seguir".
"És una proposta bastant impressionant. Per a nosaltres, que ens agrada l'òpera, sentir-la a ella amb aquestes variacions és molt sorprenent i creiem que és una aposta molt interessant, que hem de seguir", assenyala la Paula.
Rosalía inicia aquest dilluns a la ciutat francesa de Lió la seva nova gira mundial 'Lux Tour', amb la qual portarà arreu del món el seu quart àlbum d'estudi, 'Lux' (Columbia Records). El concert d'obertura té lloc al LDLC Arena de Lió i marca el tret de sortida d'una sèrie d'actuacions que recorreran Europa i Amèrica fins al setembre, en el que s'espera que sigui la gira més ambiciosa de l'artista catalana fins al moment. A Barcelona hi farà parada els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril, portant al directe el seu univers sonor al Palau Sant Jordi.
La cantant ha avançat en les últimes setmanes que el nou 'tour' tindrà una estètica escènica més "maximalista", amb referències a l'òpera i el ballet, així com a l'art contemporani, en una proposta que combinarà la música pop -que la mateixa Rosalía sempre ha reivindicat com a part de la seva obra-, el flamenc i l'electrònica.
A les portes del recinte de Lió, els fans esperaven emocionats l'obertura de portes. Molts d'ells han fet cua des de primera hora del matí. Entre ells, l'Aina, que és declara "fan absoluta" de la cantant. "M'agrada molt, moltíssim. Espero innovació, espero alguna cosa que no ens esperem gens", ha indicat.
També és el cas de l'Àngela i l'Andrea, dues amigues d'Alacant que destaquen que la Rosalía planteja una nova versió "mai abans vista, molt diferent a tot, i menys comercial".
"Espero que sigui diferent, però també espero que hagi posat la mateixa producció que va posar amb Motmami. Es nota que li agrada el que fa i que ho treballa. Esperem que arribi a les expectatives que tenim, que són altes", han fet valdre.
"La Rosalía emociona, encara que no siguis fan, escoltes unes notes seves i emociona", ha indicat, al seu torn, la Paula, que malgrat no sé oient habitual de l'artista ha acompanyat a la seva germana, la Verònica, fins a Lió per viure el concert juntes.
"Em sorprèn molt el seu disc i no sé si serà capaç de reproduir en directe tot això que transmet. Espero que sí", ha dit la Verònica.
També han viatjat a la ciutat francesa fans de la cantant catalana d'arreu. És el cas de l'Hugo i l'Antoine, dos francesos que viuen a Madrid. "Estem emocionadíssims", han declarat minuts abans de l'inici del concert. "Esperem de tot: orquestra, ballet, un cor, art, emoció... Tot el que ens dona Rosalía, com sempre", ha afirmat l'Hugo. Igual que molts altres, ambdós han admès que esperen que l'espectacle sigui "més tranquil" en comparació als concerts de l'anterior àlbum de l'artista.
La gira arriba quatre anys després de l'aclamat 'Motomami World Tour', que Rosalía va celebrar entre juliol i desembre del 2022, amb 46 concerts a Europa i Amèrica, i que la va consolidar com una de les artistes catalanes i espanyoles amb més projecció internacional, després de l'èxit d''El mal querer'. Amb 'Lux' i la nova gira, Rosalía obra una nova etapa artística.
Els oients mensuals augmenten un 40%
Pocs dies abans de l'inici de la gira que comença aquest dilluns, Spotify feia públiques les últimes dades d'oients mensuals de la cantant que confirmaven que aquests han incrementat més d'un 40% a escala global des del llançament del seu darrer àlbum. Les dades confirmaven que Rosalía s'ha consolidat com l'artista catalana i espanyola més escoltada del món aquest any a la plataforma.
Entre les més escoltades a escala global hi ha 'La Perla', 'Berghain', 'Reliquia', 'Sexo, violencia y llantas', 'Dios es un stalker', 'Divinize', 'La yugular', 'Porcelana', 'Magnolias' i 'Sauvignon blanc'. Després de l’actuació de Rosalía amb Björk als BRIT Awards, el tema 'Berghain' va registrar un augment del 358% en escoltes a Spotify.
De fet, l’àlbum també va marcar un rècord a Spotify en convertir-se en el disc d'una artista femenina de parla hispana més reproduït en un sol dia en la història. El fenomen també es reflecteix en el creixement de les seves reproduccions en diferents països del món des del febrer, quan 'Lux' va publicar-se, especialment a l'Uruguai, Argentina, Suècia, Bèlgica, Portugal, Països Baixos, Regne Unit, Austràlia, França i Canadà.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues