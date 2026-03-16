La dessuadora viral de la gira de Rosalía que té una toca de monja com a caputxa
La peça de roba forma part del merchandising del "Lux Tour" de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, que arrenca aquest dilluns a Lió
EP
El 'Lux Tour' està a punt d'arrencar. Rosalía encetarà aquest dilluns, a Lió (França), el primer dels cinquanta-set concerts d'una gira que farà parada a Madrid i Barcelona el pròxim mes d'abril. Hores prèvies a l'inici del nou xou de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, els fans de l'artista ja han compartit a través de les xarxes socials els productes que formen part del catàleg de 'merchandising' de la gira.
La col·lecció inclou, entre altres, dessuadores, camisetes i gorres amb preus que van dels 25 als 90 euros. Entre les peces que es poden aconseguir, n'hi ha una en particular que s'ha viralitzat per la seva estètica. Es tracta d'una dessuadora blanca amb la tipogràfia de 'Lux' a l'esquena i un llistat de totes les ciutats on el tour farà parada els pròxims mesos. L'element característic de la peça és, però, una caputxa que simula la toca d'una monja, un tret que recorda a la portada de l'àlbum de la cantant i que acompanya l'estètica religiosa del disc.
Els detalls dels concerts
Encara es desconeix com seran exactament els concerts, així com les cançons que cantarà. Tanmateix, ja se saben alguns detalls. D'una banda, la distribució de l'escenari i de la pista. La plataforma tindrà forma de creu llatina, recordant la planta d'una catedral. D'aquesta manera, la pista quedarà dividida en quatre parts. A més, als plànols es mostra un petit escenari adjunt al mig de la pista que permetrà a aquells que són al final poder veure la cantant de prop.
Rosalía actuarà a Madrid els dies 30 de març i 1, 3 i 4 d'abril al Movistar Arena i, després de dos concerts a Lisboa el 8 i 9 d'abril, tornarà a Espanya per actuar a la seva terra natal, Barcelona. Els concerts seran els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril al Palau Sant Jordi.
