Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fotos Transéquia 2026Papa a MontserratGosseta MarisolVaga ensenyamentAccident C-65
instagramlinkedin

La dessuadora viral de la gira de Rosalía que té una toca de monja com a caputxa

La peça de roba forma part del merchandising del "Lux Tour" de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, que arrenca aquest dilluns a Lió

La portada de 'Lux' de Rosalía

Alba Díaz

EP

Manresa

El 'Lux Tour' està a punt d'arrencar. Rosalía encetarà aquest dilluns, a Lió (França), el primer dels cinquanta-set concerts d'una gira que farà parada a Madrid i Barcelona el pròxim mes d'abril. Hores prèvies a l'inici del nou xou de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, els fans de l'artista ja han compartit a través de les xarxes socials els productes que formen part del catàleg de 'merchandising' de la gira.

La col·lecció inclou, entre altres, dessuadores, camisetes i gorres amb preus que van dels 25 als 90 euros. Entre les peces que es poden aconseguir, n'hi ha una en particular que s'ha viralitzat per la seva estètica. Es tracta d'una dessuadora blanca amb la tipogràfia de 'Lux' a l'esquena i un llistat de totes les ciutats on el tour farà parada els pròxims mesos. L'element característic de la peça és, però, una caputxa que simula la toca d'una monja, un tret que recorda a la portada de l'àlbum de la cantant i que acompanya l'estètica religiosa del disc.

Els detalls dels concerts

Encara es desconeix com seran exactament els concerts, així com les cançons que cantarà. Tanmateix, ja se saben alguns detalls. D'una banda, la distribució de l'escenari i de la pista. La plataforma tindrà forma de creu llatina, recordant la planta d'una catedral. D'aquesta manera, la pista quedarà dividida en quatre parts. A més, als plànols es mostra un petit escenari adjunt al mig de la pista que permetrà a aquells que són al final poder veure la cantant de prop.

Notícies relacionades

Rosalía actuarà a Madrid els dies 30 de març i 1, 3 i 4 d'abril al Movistar Arena i, després de dos concerts a Lisboa el 8 i 9 d'abril, tornarà a Espanya per actuar a la seva terra natal, Barcelona. Els concerts seran els dies 13, 15, 17 i 18 d'abril al Palau Sant Jordi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
  2. Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
  3. Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
  4. Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
  5. Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
  6. La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
  7. Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
  8. El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues

Rosalía omple Lió pel primer concert de la gira mundial 'Lux': "Amb ella, el principal espectacle és la veu"

Així és l'exposició del centenari de la Penya Ciclista Bonavista

Vídeo de la inauguració de l'exposició del centenari de la Penya Ciclista Bonavista

La bretxa de gènere en la formació professional disminueix en 16 famílies professionals a Catalunya

'Crims' torna a TV3 amb set històries marcades per l'engany

Necrològiques del 17 de març del 2026

Carla Ubasart, de Moià, guanya el bronze en l'Obert Europeu de Varsòvia de judo

