CINEMA
El Clam esquiva el conflicte de dates amb la Mediterrània
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya endarrereix uns dies la 22a edició per evitar topar amb l'altre gran esdeveniment de la tardor manresana i se celebrarà del 23 d'octubre a l'1 de novembre
La 22a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam, tindrà lloc del 23 d'octubre a l'1 de novembre a Bages Centre de Manresa i el Teatre-Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, unes dates lleugerament més tardanes que en els anys anteriors. La xifra no tindria més importància si no fos perquè l'organització d'un dels certàmens cinematogràfics més rellevants del país ha hagut de mudar els dies de celebració per evitar coincidir amb la Fira Mediterrània, que tindrà lloc a la capital bagenca del 15 al 18 d'octubre, una setmana més tard del que ha estat habitual els darrers anys.
El certamen que dirigeix Esteve Solerha publicat una imatge a les xarxes socials amb les noves dates i un doble lema que juga amb les lletres del seu nom: "Keep Calm, Keep Clam". Un missatge en anglès que al·ludeix a la necessitat de mantenir la calma després que l'endarreriment de la Mediterrània causés sorpresa entre els responsables del festival dedicat al setè art. Que els dos esdeveniments s'haguessin trepitjat hauria estat incomprensible.
La Mediterrània de l'any passat es va celebrar del 9 al 12 d'octubre i el Clam del 17 al 26 del mateix mes. Dos esdeveniments de primer ordre en el mateix mes, amb l'afegit que a l'octubre també és quan se celebra el festival literari i poètic Tocats de Lletra. Molts galls en un sol galliner.
El Clam del 2022 va tenir lloc del 23 de setembre al 2 d'octubre, passant de la primavera a la tardor. Des d'aleshores, ha anat endarrerint les dates, ja que el 2023 es va fer del 12 al 22 d'octubre i el 2024 es va celebrar del 18 al 27 del mateix mes. La raó de ser d'aquest trasllat està motivat per la celebració del festival de Sant Sebastià -el de més rang del cinema estatal- al mes de setembre, ja que això permet al Clam aprofitar estrenes de renom internacional abans que arribin a les sales comercials.
En aquest sentit, des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa també s'explica que la celebració del Festival de Poesia de Sant Cugat a l'octubre ajuda el Tocats de Lletra a poder contractar espectacles professionals.
Així doncs, el Clam, que va passar de l'abril i el maig al setembre i l'octubre, viurà enguany una edició que acabarà ja al novembre (curiosament, el mes durant el qual es van celebrar moltes edicions de la Mediterrània en una altra etapa de la seva història). Els ciutadans, però, no hauran de triar.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament